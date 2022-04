Verder met Simons? Met Vanderhaeghe? Met Belhocine…? Dat wordt interessant.

Timmy Simons en heel Zulte Waregem moeten het zaterdagavond hebben uitgeschreeuwd: Merci beaucoup, Makhtar! En in Eupen zal wel even luid geklonken hebben: Danke, Makhtar! Want stel je voor dat Seraing had gewonnen in Oostende.

Nog een hele week bibberen. En rekenen: indien Seraing, toch 5 op 9 de laatste drie wedstrijden, zondag had gewonnen dan moest Essevee in Charleroi (nog een punt nodig voor de Europe Play-offs) minstens gelijkspelen. Idem voor KVO en Eupen in hun onderling duel aan de Kehrweg. Maar de Senegalese spits van KVO schoot met zijn gelijkmaker vanop de penaltystip in de slotminuut van KVO-Seraing alle gebibber in één keer weg. Euforie van Waregem tot in Oostende, Charleroi en Eupen worden plezierreisjes. Dat net Makhtar Gueye de hele degradatiestrijd in plooien legde is gek: de balorige spits was zaterdag in de Diaz Arena nog steeds helemaal Gueye. Niet alleen zowat de zwakste in een onmondig elftal ook nog eens mekkerend op alles en iedereen, ploegmaats voorop, de KVO-fans ergerden zich dood. Maar hij knalde toch maar de 2-2 binnen, pispaal werd held. Essevee en KVO dus toch al op de voorlaatste speeldag gered maar geen van beide clubs heeft reden om daar trots op te zijn. Vooral Zulte Waregem blijft zorgwekkend. Net als tegen Seraing en Eupen, beide matchen nog met geluk gewonnen, kon het in de derde ‘match van de waarheid’ tegen STVV een uur lang niets voorleggen. Had het pijnlijk hulp van buitenaf nodig. Merci, Makhtar…! CEO Cordier en co hebben nu drie maanden voor een grondige revisie: spelerskern én trainer. Want je kan toch bezwaarlijk stellen dat Timmy Simons succesvol debuteerde als T1, de thuisnederlaag tegen STVV was een dieptepunt. Merci beaucoup Makhtar! Ook KVO zal zich voor een seizoen met drie dalers moeten herbronnen. Met Yves Vanderhaeghe, zo lijkt het.

Maar dan zegt CEO Gauthier Ganaye wel dat hij met Yveske wil doorgaan, denkt grote baas Paul Conway daar ook zo over?

Vanderhaeghe gaf zaterdag alvast terecht aan dat hij een kwaliteitsinjectie verwacht – een minder zuinig transferbeleid dus. Denkt Conway daar ook zo over? En dan is er ook nog KV Kortrijk. Op KV Mechelen eindelijk nog eens op niveau maar intussen al op 6 op 39… Met de komst van Anderlecht kan de Veekaa zondag misschien eindelijk zijn supporters nog eens doen kraaien (die van Gent ook) maar is het voldoende om het vertrouwen in Karim Belhocine die blijkbaar al met volgend seizoen in zijn hoofd zit, te behouden? Simons, Vanderhaeghe, Belhocine… het worden straks voetballoze maar toch interessante weken.