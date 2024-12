Als de VRT-nieuwsdienst het niet doet, dan heb ik ook even geen zin om een jaaroverzicht te maken.

Traditioneel gezien mag je hier een terugblik verwachten op de afgelopen twaalf maanden, maar als je dan ziet wat er gebeurd is op de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg dan stemt dat toch tot nadenken. In mijn ogen heeft de internationale politiek gefaald en als er nog lang federaal gekissebis is, zal dat hier ongetwijfeld ook de nodige repercussies hebben op de kijk van Jan Modaal naar de actualiteit.

“Gelukkig kunnen we nog op een onbezorgde manier naar de kerstmarkt”

Gelukkig kunnen we hier nog op een veilige en onbezorgde manier naar de Ieperse kerstmarkt trekken. Zelf ben ik er ook al eens langs geweest op 6 december en toen zat Barski afgeladen vol, ook wat sfeer betreft. Het kleine podium met jong danstalent en de live saxofonist zorgden die avond voor een uitgelaten ambiance, al zaten we wel een beetje als haringen in een ton. Misschien toch een beetje de capaciteit in het oog houden om het voor de gelukkige aanwezigen gezellig en aangenaam te houden, maar het moet vooral ook veilig blijven. Ik ben er zeker van dat de organisatoren er alles aan doen om ook op dat vlak in orde te zijn, maar op dat moment waren er net iets te veel mensen naar mijn gedacht. Ook buiten op het terras stond het propvol en dan is een snelle evacuatie ook niet simpel. Het is de preventieadviseur in mij die nu spreekt: voorkomen is beter dan genezen. Ik wens jullie een fijne en veilige kerst!