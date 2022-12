Veil die zwarte containers en breng onze houten kerstchaletjes terug!

Bij Kerstmis horen tradities. Zoals het geklooi met het snoer kerstlichtjes dat je zopas van zolder haalde. Of zoals het kerstnummer ‘All I Want for Christmas’ van Mariah Carey, dat je om de vijf tellen door de maag gesplitst krijgt. Of zoals de jaarlijkse familievraag naar wat er op kerstavond gegeten zal worden, om uiteindelijk opnieuw uit te komen bij de opgevulde kalkoen. Herkenbaar?

In een zeer korte tijd is het lichtspektakel Wintergloed een Brugse traditie geworden. Een stevige traditie zelfs. De coronacrisis en een nukkige gouverneur konden het vorig jaar niet tegenhouden, de huidige energiecrisis dit jaar evenmin. Er kunnen en mogen vragen gesteld worden of zo’n evenement wel moet plaatsvinden nu de energietarieven door het dak gaan, maar aan de volle parkings te zien brengt het een massa volk naar Brugge en haar horeca. Waar mensen vroeger na het shoppen naar huis trokken, bruist het nu ook ’s avonds in de stad. Heel slim gezien. En dat is, een blik werpend op pakweg de busparking van de toeristen, hoognodig. We zitten qua het aantal mensen dat onze stad bezoekt en hier hun geld uitgeeft, nog altijd niet op het niveau van voor corona.

Een nukkige gouverneur, een corona- en energiecrisis konden Wintergloed niet tegenhouden

Wat stilaan ook een jaarlijkse Brugse kersttraditie wordt, is het gevit op de zwarte containers van de kerstmarkt. Over smaken en kleuren valt normaal te discuteren, maar hierover kunnen we unaniem zijn: de zwarte bakken stralen geen enkele warmte of kerstsfeer uit. Het is Brugge onwaardig. Dit jaar staan er twee gele afvalcontainers bij, waarbij je nog meer het gevoel krijgt dat je op een recyclagepark bent beland. Hierbij moet dringend stilgestaan worden. Het is veel belangrijker en concreter dan de discussie of het nu een Zwarte of een roetpiet moet zijn, of het winter- of kerstevent moet heten. Een voorstel: zouden we die containers niet beter, net zoals de oude kerstverlichting, veilen? Met de opbrengst kunnen we een deel van de houten blokhutten terughalen. Want ze waren dan nogal kitscherig, het was in de loop der jaren ook een van onze tradities geworden.