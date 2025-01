Vanhoorn zegn’: Nieuwjaarsreceptie in Roeselare, maar de schepenen moeten gewoon aan hun bureau blijven

Als laatste agendapunt op de wekelijkse vergadering van het schepencollege stond die namiddag de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie van de stad Roeselare gepland.

“Na het Stationsplein in 2023 en het Polenplein in 2024 vindt onze receptie komende zondag 19 januari op de Grote Markt plaats”, stak burgemeester Kris Declercq van wal. “Mieke, hoe zit het met de muzikale omlijsting?” Schepen voor Cultuur Vanbrussel haalde haar notities boven. “Radio Bingo zorgt voor sfeermuziek en om 11.30 uur voorzien we een optreden van een partyband.” De burgemeester keek schepen Samyn aan. “Hapjes en drankjes?”, klonk het vragend. “Voor de catering is alles in orde”, bevestigde Matthijs. “Drankjes in alcoholische en niet-alcoholische vorm, frietjes én balletjes in tomatensaus!” Schepen Debruyne stootte schepen Wenes aan met zijn elleboog. “Ik ben al blij dat we hier geen kerstbomen moeten eten zoals in Gent”, grapte hij.

“Alleen zo krijgen de Roeselarenaars een waarheidsgetrouw beeld van wat wij als politici doen”

“Had je een opmerking”, vroeg de burgemeester aan Francis. “Ik zei net aan collega Wenes dat ik er al naar uit kijk om met een pintje in de hand met al onze inwoners te klinken op een fantastisch 2025”, zei schepen Debruyne. “Ik vrees dat ik je zal moeten ontgoochelen”, zei Kris terwijl hij meelevend naar Francis keek. “Het programma van onze nieuwjaarsreceptie voorziet dat iedereen ook een bezoek kan brengen aan het vernieuwde stadhuis. Ik verwacht dan ook dat alle schepenen zondag van 11 uur tot 14 uur in hun bureau zitten. Alleen zo krijgen de Roeselarenaars een waarheidsgetrouw beeld van wat wij als politici doen.”