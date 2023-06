Vaarwel Tan, welkom Kaminski

Het is onvermijdelijk. Zelfs in het tussenseizoen regeert Koning Voetbal voort in Kortrijk. Hoe kan het ook anders. Na acht jaar zwaait KVK zijn Maleisische (oud-)eigenaar Vincent Tan uit. En wees er maar zeker van dat heel weinigen daar erg rouwig om zijn.

Veel van Tans beloftes uit 2015 werden niet gerealiseerd. De club is niet hogerop geraakt, die ene zevende plaats in 2018 buiten beschouwing gelaten. Dit seizoen versloeg KVK het degradatiespook zelfs pas op twee speeldagen van het einde. En ja, Tan paste soms bij wanneer de Kortrijkse financiën daarom vroegen, maar hij was bijvoorbeeld uiterst zelden op de club aanwezig.

Dat gebrek aan affectie past niet bij een volkse club als KV Kortrijk. Tans populariteit daalde met de jaren en kende zijn dieptepunt in 2021, toen hij het eigen belang boven dat van de club zette inzake het stadiondossier op industriezone Evolis. Het geloof en het vertrouwen verdween. Er was iets gebroken tussen de fans en de eigenaar.

Éen minuut

Bij zijn afscheidsinterview in 2021 in deze krant had oud-KVK-voorzitter Joseph Allijns nog de hoop uitgesproken dat Tan zijn club ooit opnieuw in West-Vlaamse handen zou achterlaten. In 2023 ziet die realiteit er helaas anders uit. Terwijl gans Kortrijk hoopt op een overname door Premier League club Burnley, de ploeg waar oud-Anderlecht-coach Vincent Kompany aan het roer staat, ligt Tan opnieuw dwars. Hij eist 17,5 miljoen euro, de Engelsen willen slechts tot 15 miljoen gaan. Nog geen week later wordt de club dan toch verkocht, aan de Amerikaanse investeringsgroep Kaminski Group. Voor… 15 miljoen euro.

Met de Amerikaanse eigenaars herleeft de club. Er wordt gedroomd van stabiliteit, sportief succes, een oefencomplex en een nieuw stadion. Laten we voor KVK hopen dat die persconferentie van één minuut op woensdagmiddag, waar de Kaminski’s ook geen vragen duldden, geen voorbode was van toekomstige fratsen en grilligheid.