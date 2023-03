Ik wil mijn eerste opiniestuk in deze krant graag starten met een quizvraag. Komt ie: waarmee kan je mensen echt héél kwaad maken? Wel, ik ken het antwoord. Uit heel ernstig onderzoek (lees: ik ging even door de reacties op Facebook) blijkt dat we vooral kwaad worden door nieuws over mensen die kinderen pijn doen. Logisch.

Op de tweede plaats: mensen die dieren pijn doen. Ook logisch. Eervol derde: maatregelen die ervoor zorgen dat we ons minder snel van punt A naar punt B kunnen begeven.

Niet logisch, want het zijn net dit soort ingrepen die ervoor zorgen dat het voor iedereen – ook kinderen en dieren – veiliger is op onze wegen. Toch verandert elk artikel over de aanleg van een nieuwe trajectcontrole de meest rustige mens in een woedende toetsenbordheld. Als we de vele reacties op Facebook mogen geloven, zijn dergelijke ingrepen er alleen maar om burgers te pesten of om de zakken van politici te vullen.

Klagen op Facebook kost je meer tijd dan je gewoon aan de snelheid houden

Uit onderzoek van verkeersinstituut Vias blijkt nochtans dat het aantal ernstige ongevallen met meer dan 50 procent daalt dankzij trajectcontroles. Dat is niet weinig. En ook broodnodig, want nog altijd sterven veel te veel mensen langs onze wegen. Vorig jaar waren het er nog 69 in West-Vlaanderen. Bij één op drie dodelijke ongevallen ligt overdreven snelheid aan de basis. We kunnen dus eigenlijk alleen maar toejuichen dat steeds meer burgemeesters overwegen om een trajectcontrole te installeren in hun gemeente.

De burgemeester van Wingene verwoordt het mooi: op een dag zijn die controles hopelijk overbodig, omdat niemand nog te snel rijdt. Dat vraagt uiteraard om een mentaliteitswijziging. Dat er ook burgemeesters zijn die de kant van de woedende toetsenbordhelden kiezen, is dan ook betreurenswaardig. Ja, het klopt dat we door die camera’s minder (te) snel kunnen rijden. Maar is dat zo erg? Erover klagen op Facebook kost je trouwens meer van je kostbare tijd dan je gewoon aan de snelheidslimiet houden.

Volgende week is hoofdredacteur Bart hier terug met zijn ongezouten mening. Als hij hier op tijd geraakt tenminste, met al die trajectcontroles.