Tien jaar al is er sprake van dat de Moermanparking verdwijnt, nu is het eindelijk zover

De Moermanparking wordt het Moermanpark. Weg dus met de grijze vlakte en welkom aan het vele groen, inclusief de bijna 150 bomen. De locatie moet een koeltezone in het hartje van de stad worden.

De plannen ogen alvast veelbelovend en de site kan duidelijk een meerwaarde betekenen. De werken beginnen in augustus 2023, dat is vlak nadat het Natourcriterium er voor het laatst gebruik van zal maken. Tegen de zomer van 2024 moeten we er voor het eerst kunnen van genieten. En dat is eigenlijk geen moment te vroeg.

De Moermansite werd in 2009 ingericht als parking en moest een alternatief vormen voor de vele parkeerplaatsen die tijdelijk verdwenen door de werken aan het station. Aanvankelijk tot december 2012, maar doordat de werken vertraging opliepen werd die termijn al snel verlengd. En dat zou niet voor het laatst zijn. In 2012 titelden we voor het eerst dat de Moermanparking zou verdwijnen, een uitspraak van toenmalig schepen Henk Kindt op de gemeenteraad. Sindsdien volgden er heel wat plannen, onder meer een mix van wonen en groen, maar er kwam niet direct iets van de grond. Onder meer omdat de gronden officieel van het Gemeenschapsonderwijs waren en de stad als huurder eerder beperkt was in de mogelijkheden. Pas in 2021 kon de site eindelijk gekocht worden. Om maar te zeggen dat de Moermanparking uiteindelijk een tijdelijke oplossing van bijna vijftien jaar zal geweest zijn.

“Tien jaar geleden was er een eerste keer sprake dat de parking zou verdwijnen”

Het was overigens al groen dat deze week de klok sloeg. Nog drie andere projecten kwamen aan bod of werden geopend. Denken we maar aan het ’t Elsenhof aan de Kardinaal Cardijnlaan dat wordt omgetoverd tot een groene oase met plaats voor spel en ontmoeting. Blikvanger van de site wordt het paviljoen dat dankzij materiaal- en kleurgebruik moet herinneren aan de voormalige 17de eeuwse hoeve. Daarnaast was er ook de opening van het pleintje aan de Vredestraat waarbij ze een bloemrijk grasveld gekregen hebben, met extra ruimte voor de bomen. Tot slot was er een nieuwe stap in de ontwikkeling van de site Damman-Croes. Ook daar veel ruimte voor groen. Het is de trend die de komende jaren nog uitvoeriger naar voor zal komen. Meer dan ooit is duidelijk dat ontharden noodzakelijk is. Dat extra groen ook gewoon mooier oogt en gezonder is, is meegenomen.