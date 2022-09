De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Stress kennen we – jammer genoeg – allemaal. Stress op het werk, stress bij de dokter, stress in het verkeer. Maar de voorbije bijna drie jaar hebben we als bevolking met iets unieks te maken: we lijden aan collectieve stress. Eerst kampten we een goede twee jaar met corona. Sinds een paar maanden is er, nu corona zo goed als weg is en we ons bevrijd zouden moeten voelen, een nieuwe collectieve stress bijgekomen: de hoge energierekening. Ik probeer de berichtgeving erover te vermijden omdat ze me angstig maakt, maar het nieuws is overal en is ook hét gespreksonderwerp op straat. We zien de ene na de andere frituur en warme bakker de deuren sluiten omdat ze de energierekeningen niet zullen kunnen betalen.

Gelukkig kunnen we ook zelf iets doen om minder gas en elektriciteit te betalen. Ik geef u een aantal tips die voor mij goed werken. Misschien vindt u ze banaal, maar ik bespaar er toch jaarlijks enkele honderden euro’s mee. Ik moet ook toegeven dat ik geluk heb: vorig jaar betaalde ik maandelijks 75 euro aan gas en elektriciteit, en nu wordt dat 90. Toch blijf ik goed sparen, want je weet nooit met elke verrassing Engie in april komt.

“Gezond verstand, zouden ze dat nog hebben?”

De tips: 1. Neem maximaal één keer per week een douche. Ik was me, nog voor de crisis, aan de lavabo. 2. Zet de thermostaat niet hoger dan 18 graden. Het went, en als het echt koud wordt, doe ik onder mijn kleren het thermisch ondergoed aan dat ik draag om te fietsen. Koud? Nooit. 3. Doe het met één lamp en een paar kaarsen als u televisie kijkt, want die geeft op zichzelf al licht genoeg. 4. Ga voor tv gezellig onder twee fleecedekens liggen en zet de verwarming gewoon af. En als u iemand heeft die dicht bij u kan komen liggen, kan u het gewoon niet koud hebben. Lichaamswarmte is de beste warmte.

Niettemin blijf ik afwachten wat de keikoppen in onze regering zullen doen voor de mensen voor wie de facturen onbetaalbaar zijn. Gezond verstand, zouden ze dat nog hebben?