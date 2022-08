Ruud en Hansie, die dag op een terrasje in Knokke

We kunnen het ons best voorstellen, Ruud Vormer en Hans Vanaken die deze week op wandel in het zonnige Knokke-Heist, waar ze allebei zo graag wonen, elkaar tegen het lijf liepen. Zo eens weg van Westkapelle, dat praat gemakkelijker voor beide vrienden. Samen zo lang het hart en de hersenen van blauw-zwart genoemd.

Waar zou het gesprek dan over gaan? Over verhuizen en zo, tiens. De Engelse Premier League-club West Ham wilde een tweede bod doen voor Vanaken en het zou daarbij vér boven de eerste 10 miljoen euro willen gaan. Want Vanaken (bijna 30) zou nu toch nog graag eens zijn comfortzone van de Jupiler Pro League, Westkapelle en Knokke-Heist willen ruilen voor een stap hogerop. Maar Club noemde een vertrek al onbespreekbaar.

– “Echt waar, Hansie? En je hebt er zin in? Doorduwen jongen, in de voetbalwereld moet je alleen aan jezelf denken. Charles deed dat toch ook goed? En hoe is het met de kleine Romée?”

– “Prima, Ruudje. Ze slaapt al goed door. Misschien worden haar eerste woordjes dad en mum, haha. En jij? Jouw vertrek was blijkbaar zó bespreekbaar dat je zondag niet eens mee mocht naar Leuven. Allez Ruud? Ik zei het ook al in de gazetten: ik weet ook niet wat er speelt. Jij wel? Zeg, zouden ze je echt niet transfervrij laten vertrekken naar een Belgisch kluppie? Je hebt al genoeg verdiend, je gaat Roos en de kinderen toch niet mee verhuizen van dit gezellige Knokke naar de woestijn? En Utrecht: al die files in Antwerpen. Manmanman! Maar kijk eens wie we daar hebben? De coach, ook op wandel in zijn woonplaats! Een terraske, mannen?”

Zou Hoefkens bij zijn laatste selectie geen hint hebben gekregen van Mannaert?

Zou het daar gezegd zijn: wat er speelt? Of zou Hoefkens bij zijn laatste selectie geen hint hebben gekregen van Mannaert? Genre: ‘Vormers loon weegt wel heel zwaar door’? En of Club écht niet gaat bezwijken voor héél veel ponden? Dan maar opteren voor een overgangsjaar?

We schuiven even aan op het terras in Knokke, Hoefkens roert zich.

“Ach, Hans, dat je later nooit aan Romée zal kunnen zeggen: ik weet niet of papa het hoogste niveau aankon? Ik heb ook een dochter, die is daar niet mee bezig, hoor. En, Ruud, weet dat het respect van de supporters belangrijker is dan nog een Ferrari in jouw garage.”

Want de kersverse T1 heeft nu ook weer niet veel zin straks zijn bazen te moeten influisteren dat de ambities misschien een beetje moeten worden getemperd. “Allez voorzitter, mijn aanvoerder en mijn twee beste spelers weg. Neen, drié, die daar wellicht ook nog…” Want Lang is in Knokke ook even buiten gekomen.