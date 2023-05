Het had écht gekund. Was AA Gent op de laatste speeldag van de reguliere competitie niet onbegrijpelijk onderuit gegaan tegen KV Oostende, dan had Club Brugge en niet AA Gent de Europe play-offs moeten spelen. Dan stond nu geen tweeluik Cercle-AA Gent op het programma maar een historische Brugse strijd voor het laatste Europese ticket.

Jammer. Ook omdat Club al na twee speeldagen in de Champions’ play-offs veroordeeld is tot de laatste plaats. Triest, de rol van scherprechter, te beginnen tegen de ontketende aartsrivaal en intussen titelfavoriet Antwerp, is maar een magere troost. Voorzitter Bart Verhaeghe heeft nu al nachtmerries dat hij Antwerp-voorzitter Paul Gheysens volgende week in het eigen Jan Breydel zal moeten feliciteren met een nakende titel. Beide vastgoedkoningen gunnen elkaar geen bouwproject en geen lap grond, laat staan een titel.

Vraag is hoeveel eergevoel de Clubspelers nog zullen kunnen opbrengen in een kolkende Bosuil zondag. Ze tellen af naar 4 juni en dan moeten ceo Mannaert en co dringend werk maken van een nieuwe coach en een slagvaardiger spelersgroep. Tijd voor nieuwe, frisse lucht. Misschien mag nu wel afscheid worden genomen van Hans Vanaken, ondanks al zijn kwaliteiten en verdiensten niet het type leider dat een ploeg in problemen op het veld én in de kleedkamer meesleurt, zo bleek dit seizoen. Knokke was voor Hansie ondanks het slechte weer dit seizoen leuker dan Westkapelle. Het is nu al uitkijken of de jonge en meer vinnige Kadri hem komt vervangen.

“Ueda is een topscorer die misschien wel bij het verkeerde Brugge speelt”

Neen, het is zowaar Cercletje dat dit seizoen de Brugse voetbaleer hoog houdt. Hoe Muslic en zijn ploeg ook in play-off 2 blijven bevestigen met gedurfd en tomeloos voetbal verdient alle bewondering. Dat Muslic door zijn voorgangers een potenzager werd genoemd, deert hem niet – “wat is fout aan ambitie?” – en de enthousiaste peoplemanager blijkt ook een uitstekende coach die jonge spelers beter maakt: Ueda is een topscorer die misschien wel bij het verkeerde Brugge speelt, Deman en Siquet zijn belofte-internationals, Somers en Lopes groeien week na week…

Hoe verontrustend is het dan niet dat het nieuws, eerder in deze krant opgegooid, dat eigenaar Monaco dat al 50 miljoen euro in Cercle pompte (een deel van) zijn aandelen kwijt wil, deze week weer opdook? Zoals de Amerikanen in Oostende en de Maleisiërs in Kortrijk (Tans kandidaat, de Amerikaanse Kaminski Group, lijkt dichterbij te komen) KVO en KVK al helemaal kwijt willen, het reilen en zeilen van onze West-Vlaamse topclubs hoort stilaan meer thuis op de economische pagina’s dan op de sportpagina’s. Wij genieten liever nog even van Cercle Brugge op het veld.