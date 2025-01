“Positief nieuws doet een mens deugd”

In mijn auto is het altijd een feestje. Muziek giert loeihard door mijn boxen. Wanneer je me aan een rood licht aantreft, zou je haast denken dat ik in het Sportpaleis een show aan het geven ben. Luisteren naar de radio doe ik amper in mijn wagen. En dan stap ik bij mijn man in de wagen. Een liefhebber van praatprogramma’s. Hij leert wat bij en via het nieuws blijft hij op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Hoewel ik voor de krant werk, interviews afneem, verhalen neerpen en ik ook bewust gekozen heb voor dit werk, vind ik het soms moeilijk om zelf de krant te lezen of het nieuws te volgen, want heel gelukkig of blij word je er toch vaak niet van.

De verhalen van mensen en nieuws interesseren me uiteraard, maar soms lees ik selectief mijn krant. Sinds de geboorte van onze dochter vallen sommige nieuwsberichten me zwaarder dan vroeger. ‘Moh zeg heb je dat gelezen over dat kindje…’. Dan onderbreek ik mijn man even en vraag ik: ‘Is het erg? Anders weet ik het misschien beter niet…’. Nu kan je je afvragen: ‘Moh Laurie toch, hoe doe je dat als je zelf interviews moet afnemen?’. Dan gebeurt het wel eens dat ik met de krop in de keel naar huis rijd, wakker lig van bepaalde situaties en sommige mensen blijf ik vanop afstand ook volgen uit interesse.

En dan lees en hoor ik: Leroy Breweries pakt uit met een alcoholvrije variant van het Poperingse Hommelbier, schrijver Dieter Ryckewaert schenkt de opbrengsten van zijn boek aan Think Pink… Wat mooi en positief nieuws doet een mens al eens deugd.