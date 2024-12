OPINIE – We kennen wat van feestjes bouwen, maar we moeten meer aandacht hebben voor wie buiten het feestgedruis dreigt te vallen

We kennen er blijkbaar wel wat van, van een feestje bouwen. Dat blijkt in elk geval uit de enquête waarin onze krant bij meer dan duizend West-Vlamingen polste naar hoe ze de eindejaarsfeesten doorbrengen.

We verzamelen graag familie respectievelijk vrienden rondom de boom, om samen een royaal feestbuffet te verorberen. Oesters, kreeft en bubbels worden daarbij niet geschuwd, en ook voor cadeautjes trekken we onze geldbeugel dan graag wat wijder open. Het mag iets kosten, kerst en nieuw. We halen al dat moois en lekkers bij voorkeur in lokale winkels, nog het liefst bij ons om de hoek.

“Stad Oostende organiseert ook nu weer een kerstfeest voor alleenstaanden en zo zijn er vast nog heel wat initiatieven te vinden in onze provincie”

En toch. Een op de vijf van de gepolste West-Vlamingen zegt zich ook wel eens eenzaam te voelen tijdens de feestdagen. En dat zijn lang niet alleen ouderen. Als we dus zo begaan zijn met het welzijn van onze lokale handelaren – volhouden overigens, die trend! – moeten we de komende weken misschien toch ook wat meer aandacht hebben voor wie buiten het feestgedruis dreigt te vallen. Stad Oostende organiseert ook nu weer een kerstfeest voor alleenstaanden en zo zijn er vast nog heel wat initiatieven te vinden in onze provincie. Maar we hoeven het delen van een beetje warmte en plezier echt niet alleen aan overheidsinstanties over te laten. Vraag het gewoon, aan die ene mens bij wie je weinig feestvreugde vermoedt. Beschouw het desnoods als een daad van lokale ondersteuning.

Dat ge verdorie al genoeg te doen hebt die dagen? Het mag dan net om de hoek zijn, die cadeautjes moeten wel in huis geraken. Én feestelijk verpakt godbetert. Die kalkoen bakt zichzelf niet en er dient tegenwoordig ook nog eens een alcoholvrij maar niettemin pittig alternatief voor de bubbels verzonnen!

Kalm, mevrouw. Want het blijken – ook uit de enquête – nog altijd overwegend vrouwen die de feestzaak van in de oven tot onder de kerstboom in goede banen leiden. Laat uw man, kinderen of vrienden zich over de nieuwkomer aan de feestdis ontfermen. Het heet delegeren en daar moeten we toch stilaan eens meer bedreven in worden.