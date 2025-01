OPINIE – ’t Is zo klaar als een klontje: de koers is van West-Vlaanderen

’t Is zo klaar als een klontje. Zoals voetbal van Brugge is, damesbasket van Ieper, herenbasket van Oostende, volleybal van Roeselare en skeeleren van Zandvoorde, zo is de koers van West-Vlaanderen.

Onze provincie telt 37 profrenners, waarvan 18 uit WorldTourteams als Alpecin-Deceuninck, Lidl-Trek, Soudal Quick-Step en Visma-Lease a Bike. We hebben daarnaast drie topcrossers, vijf profrensters en drie youngsters die in het project voor Los Angeles 2028 opgenomen zijn. Om nog maar te zwijgen van Shari Bossuyt, die op 13 juni haar comeback viert en met Lotte Kopecky een medaillekandidate voor olympisch ploegkoersgoud is.

Inbreng bij Belgian Cycling

Dat is lang niet alles. In 2024 waren in UCI-teams onder meer drie West-Vlaamse teammanagers, 17 ploegleiders, vijf persverantwoordelijken, 17 mecaniciens, 24 verzorgers, acht ploegdokters, vijf performance coaches, vijf buschauffeurs, één diëtiste, twee scouts, één vipchauffeur, één mental coach, twee fysiotherapeuten, één logistiek manager, één Chief Financial Officer, één commercieel manager en één Head of Business and Communication actief. En dan hebben we het nog niet gehad over de West-Vlaamse inbreng bij Belgian Cycling: de nieuwe bondscoach (Serge Pauwels) en nieuwe technisch directeur (Arne Wallays) volgden twee andere West-Vlamingen op, Sven Vanthourenhout en Frederik Broché. O ja, met de Classic Brugge-De Panne, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen hebben we vier voorjaarsklassiekers in de WorldTour en start de grootste eendagskoers, de Ronde van Vlaanderen, op 6 april in Brugge.

“Misschien moet Remco maar in West-Vlaanderen komen wonen?” – Serge Pauwels

Geef toe: ’t is een indrukwekkend optelsommetje.

En toch. We missen iets. Bij de dames eist Kopecky (Oost-Vlaanderen) alle aandacht op. Bij de heren zijn Evenepoel, Van Eetvelt, Nys, Stuyven (Vlaams-Brabant), Philipsen, Wellens, Meeus (Limburg), Merlier, Benoot (Oost-Vlaanderen), Van Aert, Van Gils (Antwerpen), Uijtdebroeks (Luik) en De Lie (Luxemburg) de toppers van dienst. En West-Vlaanderen, vraagt u zich luidop af? Gerben Thijssen: nummer 83 in de UCI-ranking. Margot Vanpachtenbeke: 76ste. Magertjes. Toen we begin januari in De Haan Serge Pauwels interviewden, legden we hem dezelfde kwestie voor. Zei Pauwels: “Misschien moet Remco maar in West-Vlaanderen komen wonen.”

Alleen: zou Oumi dat wel goed vinden?