OPINIE – Het EK judo naar Middelkerke halen blijft voorlopig de natte droom van Jean-Marie Dedecker

Vijftien medailles. Dat is de naoorlogse West-Vlaamse balans, na 20 olympiades. Dat gegeven wordt vooral interessant wanneer we analyseren in welke sporten onze provincie de voorbije 76 jaar het succesvolst was.

Prijkt onbetwistbaar op nummer één: judo, met maar liefst 40 procent van de medailles. Robert Van de Walle: goud in Moskou 1980 en brons in Seoel 1988. Ulla Werbrouck: goud in Atlanta 1996. De ingeweken Harry van Barneveld: brons in Atlanta 1996. Gella Vandecaveye: zilver in Atlanta 1996 en brons in Sydney 2000. Kortom, judo was in de jaren 90 dé West-Vlaamse sport, met bovendien een West-Vlaamse bondscoach aan het roer, Jean-Marie Dedecker, een woelwater die tegen tal van gevoelige schenen stampte, maar wel succesvoller dan succesvol bleek. Het EK van 1997 in Oostende was de climax: zes keer goud en drie keer brons. Daarbij vijf medailles van West-Vlaamse makelij. Belga Sport wijdde er 20 jaar na datum een aflevering aan. Grootser zou judo in West-Vlaanderen niet worden.

“De voorbije 20 jaar slaagde één provinciegenoot er nog in om zich voor de Spelen te kwalificeren: Jasper Lefevere in Rio 2016”

Van Jean-Marie Dedecker, die in 2000 zijn ontslag kreeg, is in judoland al ruim twee decennia geen sprake meer. De voorbije 20 jaar slaagde één provinciegenoot er nog in om zich voor de Spelen te kwalificeren: Jasper Lefevere in Rio 2016. Uitgeschakeld in ronde één door een onbekende Kazach. De voorbije jaren was Lefevere, een doctor in de chemie, ondervoorzitter van de Belgische judofederatie. Hij vond dat er op bestuurlijk vlak meer nood was aan mensen met topsportervaring. Voorlopig bracht het, op West-Vlaams niveau, weinig zoden aan de dijk. Anno 2024 zijn Jarne Duyck, Amber Ryheul en Ellen Salens de vaandeldragers, maar zij konden zich dit jaar niet kwalificeren voor de Spelen. Duyck behaalde eind vorig jaar zilver op het EK voor U23 en is nog jong. Ryheul, in 2019 Europees beloftekampioene in het verre Izhevsk, kwam het dichtst bij Parijs, maar strandde finaal op een zucht van haar olympische droom. Momenteel focust de 26-jarige Ryheul zich op haar bachelorstudie voeding- en dieetleer in Antwerpen. Haar sportieve toekomst als judoka lijkt intussen een ver-van-haar-bedshow. Doodzonde.

Los daarvan brengt Jean-Marie Dedecker in november 2025, als burgemeester van Middelkerke, zowaar het Europees kampioenschap veldrijden naar de Noordzee. Zijn grote droom, een EK judo in Middelkerke, blijft tot op heden echter een natte droom. Podgorica (Montenegro) en Tbilisi (Georgië) haalden inmiddels hun slag voor 2025 en 2026 thuis. Centen boven alles. 2027 dan maar, 30 jaar na Oostende 1997? Het zou de West-Vlaamse judosport een boost van jewelste kunnen geven. Hallo, Jean-Marie?