OPINIE Een vergeten Tsjech

Eén jaar is het intussen geleden dat Eli Iserbyt in Meulebeke verrassend Belgisch kampioen in het veldrijden werd – de weken ervoor sukkelde hij met zijn gezondheid – en met Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure zowaar zelfs twee andere West-Vlamingen naast zich op het podium kreeg. Zo’n ongeziene medailleweelde: dat hadden we even niet zien aankomen.

Twaalf maanden later ziet de Belgische crosswereld er alweer helemaal anders uit. Niels Vandeputte vindt in Heusden-Zolder een BK-parcours op zijn snelle maat. Thibau Nys is een jaartje ouder en rijper geworden – stelt u zich dit maar eens voor: de kleine Nys Belgisch kampioen op de plek waar de oude Nys in 2002 het veelbesproken WK van Mario De Clercq verloor. En Laurens Sweeck is deze winter een nog betere versie van de veldrijder die in 2020 de nationale titelstrijd op het Antwerpse strand van Sint-Anneke soeverein naar zijn hand zette. Voor wie er nog aan twijfelde: deze Sweeck is de BK-topfavoriet.

Game over voor de West-Vlamingen? Je zou het haast denken.

Joran Wyseure won in oktober de klassementscross in Ruddervoorde, maar kunnen we van de jonge Lichterveldenaar op dit moment elke week een wonder verwachten? Gerben Kuypers ligt na zijn crash in Namen in de lappenmand. Voor Gianni Vermeersch is dit BK een goeie training. Eli Iserbyt sukkelt met zenuwpijnen in zijn heup en kent een voor zijn doen wisselvallig seizoen. En Michael Vanthourenhout, een kampioenschapsrenner pur sang, zegt dat Zolder zijn ding niet is en anderen er wel een parcours op hun maat vinden. Vanthourenhout heeft een punt.

“’t Zou wat zijn: een tweede driekleur op rij voor Eli Iserbyt. Op het circuit van Zolder, negen jaar na zijn wereldtitel daar”

En toch… De vloek van de topfavoriet loert op een BK wel heel vaak om de spreekwoordelijke hoek. Oostmalle 2010: dronken fan trekt Niels Albert van zijn fiets. Antwerpen 2011: Sven Nys stapt grieperig af. Hooglede-Gits 2012: Kevin Pauwels sukkelt met rugklachten. Mol 2013: vrieskou nekt Albert. Waregem 2014: Albert draait vierkant. Erpe-Mere 2015: 20-jarige Wout van Aert kraakt. Kruibeke 2019: ontketende Toon Aerts klopt Van Aert in de modder. Maar er was natuurlijk ook Meulebeke 2024: Eli Iserbyt, terug na ziekteperikelen, jaagt zijn BK-demonen weg.

Dat laatste zinnetje goed gelezen? ’t Zou wat zijn: een tweede Belgische titel op rij voor Iserbyt, op de plek waar hij negen jaar geleden zijn eerste wereldtitel bij de beloften vierde. Adam Toupalik, een vergeten Tsjech van intussen 28, kan erover meespreken. Dat er op het circuit van Zolder zich maar niemand van ronde vergist, zelfs zonder Tsjechen aan de start.