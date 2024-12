OPINIE – De verkiezing van de Kraks groeide uit tot een traditie die zoveel meer is dan een media-actie

The Voice van Vlaanderen, de bergkoningin van de Tour en Henriette van het bekendste buurtwinkeltje in West-Vlaanderen… Het zijn maar drie van de 333 kandidaten die het heel binnenkort tot Krak kunnen schoppen. Drie voorbeelden die meteen tonen hoe bijzonder onze lijst ook dit jaar weer is.

Voor de zeventiende keer al gaat deze krant in elke West-Vlaamse gemeente op zoek naar de mannen en vrouwen van het jaar. We zochten én vonden zo de mensen die 2024 kleur gaven en de titel van ‘Krak’ verdienen.

Dankzij de vele tips van onze lezers, het uitgebreide netwerk van onze medewerkers en het buitengewoon geheugen van onze redacteurs hebben we 333 namen verzameld die zo’n erkenning zouden verdienen.

“333 West-Vlamingen die dit jaar op een podium mochten staan… of dat eindelijk eens zouden verdienen”

Je vindt ze vandaag in deze krant en op onze website KW.be: 333 bijzondere figuren die iets uitzonderlijk hebben gepresteerd of die opvielen als warme persoonlijkheid of enthousiaste vrijwilliger. 333 West-Vlamingen die dit jaar op een podium mochten staan… of dat eindelijk eens zouden verdienen. Want ook dat willen wij met deze verkiezing doen: zij die nooit in de schijnwerpers staan ook eens in de bloemen zetten.

Dit initiatief van De Krant van West-Vlaanderen groeide uit tot een traditie die zoveel meer is dan een media-actie. Vorig jaar hebben we trouwens een mijlpaal bereikt: sinds 2008 kregen al meer dan duizend mensen de officiële eretitel ‘Krak’. Daar komen er dit jaar nog eens 67 bij. Want jullie mogen nu nog eens je stem laten horen: kies jouw favoriet en maak zo onze lange erelijst nog wat mooier…

En tot slot, nog een boodschap voor de 333 kandidaten: proficiat met jullie nominatie, die is meer dan verdiend. In tijden van te veel slecht nieuws zijn jullie de lichtpunten die West-Vlaanderen maken tot wat ze is: de warmste en mooiste provincie ter wereld!