OPINIE – De rechtstreekse redding van KVK onder Vanderhaeghe lijkt stilaan mission impossible

Brecht Dejaegere vorige zondag in De Zondag: “We gaan niet rekenen op de degradatie play-offs, geen 12de plaats en rechtstreekse redding is een nachtmerrie voor mij.” Ondanks het loodzware programma in de resterende negen wedstrijden, vóór zondag. Ondanks de kloof van al zes punten met die 12de plaats. Anderlecht moest volgens Brechtje de ‘remontada’ inluiden. Noppes dus. En alweer het mes in de grootste wonde: Ze. Kunnen. Niet. Scoren! Waarbij men zich zou kunnen afvragen waarom drie nieuwe middenvelders – al was Karim Dermane zondag meteen dé uitblinker – werden aangetrokken en er niet meteen meer kon worden geïnvesteerd in een scorende spits.

De Kerels hadden dan wel graag Lequincio Zeefuik, een twintigjarige en 1.97m grote centrumspits van AZ, ingelijfd maar finaal koos de de Nederlander liever voor OHL. Naar verluidt omdat de accommodaties van de Veekaa hem niet bevielen – het ‘nieuwe’ oefencomplex is tot tegenbericht evenveel lucht als het nieuwe stadion. Al valt een en ander te begrijpen: om te trainen, moet men elke dag naar het jeugdcomplex, twee kilometer verderop, of naar het nabije sportcentrum Wembley. Toen Olivier Deschacht vorige week op bezoek ging bij KVK-coach en boezemvriend Yves Vanderhaeghe kon hij nauwelijks zijn lach inhouden bij de ontvangst in een container… Soit, KV Kortrijk moest dus deze week verder op zoek naar een spits, tot dinsdagavond was daar geen verder nieuws over. Terwijl de kloof met de nummer 12, OHL, sinds afgelopen weekend al tot zeven punten is opgelopen…

“KV Kortrijk mag alleen nog hopen op de degradatieplay-offs”

En nu volgt Club Brugge. Blauw-zwart won tot Juventus al elf keer na elkaar in ‘Fort Jan Breydel’, KVK kan alleen maar hopen dat de wedstrijd tegen de Italianen lood in de benen van Vanaken en co heeft geslagen. Maar dat KVK er een punt (remontada!) kan halen, lijkt wel zeer denkbeeldig. Waardoor de rechtstreekse redding van KVK onder Vanderhaeghe stilaan mission impossible wordt, of de nieuwe spits moet wel zeer snel en veel gaan scoren. Dan resten nog maar zeven wedstrijden, en met Union, Antwerp en Gent nog drie ploegen uit de top 6. Dan maakte Dejaegere zich wel sterk dat de redding dan maar tegen de andere degradatiekandidaten Cercle (?), Westerlo, STVV en OHL moet worden afgedwongen, wíj geloven nooit dat die 12de plaats nog haalbaar is. Waar we wél in geloven is het scenario van vorig seizoen: de kloof met de nummers 13 en 14 zo klein mogelijk houden en zich dan redden in de play-offs, de kneusjes onder elkaar.