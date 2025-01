OPINIE – De laatste keer mijn dromen met jullie delen

Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

’t Is de laatste. Mijn laatste column voor deze krant. Na twee mooie jaren neem ik met pijn in het hart afscheid van mijn plekje waar ik mijn gedachten, verzuchtingen en dromen met jullie deelde. Maar het werd tijd, want er is veel veranderd.

De meesten onder jullie wisten al dat ik anderhalf jaar geleden uitweek naar Gent, maar weinigen onder jullie wisten dat ik enkele maanden geleden werd verkozen voor de Gentse gemeenteraad. Ondertussen werd ik er zelfs fractieleider en woordvoerder van de groep Groene verkozenen. 2025 wordt duidelijk opnieuw een jaar van geven en nemen, van een zoektocht naar een balans in een jaar van politieke versnelling.

Ik wil even samen met jou terugblikken op dit avontuur. In deze column schreef ik over mijn zoektocht naar een menselijk migratiebeleid, een zorgsysteem dat chronisch zieken beter begrijpt en begeleidt in plaats van een obstakelrace te zijn en rechtvaardige belastingen die bijdragen aan een radicale herverdeling. Ik schreef ook over hoe belangrijk het is om je grenzen te verkennen én soms de pauzeknop in te drukken, over mensenrechten die onder druk staan in woelige tijden en over de Belgische politiek in haar mooiste én lelijkste vormen. En natuurlijk schreef ik over koers – in alle betekenissen van het woord.

“Ik wens jou en mij meer menselijkheid”

Ik ben dankbaar. Merci aan hoofdredacteur Bart, die me na mijn interview in deze krant de kans gaf om columniste te worden. Merci aan het hele team, dat me hielp groeien als schrijfster – want mijn eerste columns, daar was nog ferm veel werk aan! Maar vooral merci aan jou, mijn lezer. Jij stapte mee in mijn verhalen, luisterde naar mijn zorgen en deelde mijn dromen over een betere wereld.

Wil je in de toekomst op de hoogte blijven van mijn engagementen en mijn blik op de wereld of wil je me nog iets vertellen? Volg me dan gerust op sociale media of deel me jouw mening of verhalen via een mailtje naar laura.schuyes@gmail.com.

Ik wens je een ‘vree goe’ 2025, met een goeie gezondheid en mooie momenten. Maar bovenal wens ik jou en mij meer menselijkheid. Meer vertrouwen in elkaar. Dat we taboes durven doorbreken en begrip tonen voor wie het moeilijk heeft – van chronisch zieken tot zij die vechten tegen onzichtbare muren.

Dank je. Voor alles.