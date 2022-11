November leesmaand

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

U heeft het vast al gezien in de reclamespot op Eén: november is leesmaand bij VRT. Een mooi initiatief om meer mensen aan het lezen te krijgen. Ik moet toegeven dat ik ook minder lees dan vroeger. Een jaar of drie geleden las ik zeker drie boeken per maand. Nu ben ik al blij als dat één per maand is. Het komt niet omdat ik er geen zin in heb of minder tijd heb. Het komt door de sociale media, vooral Twitter, waar ik te veel van mijn vrije tijd spendeer.

Daar moet verandering in komen. Ik heb me voorgenomen om de tijd die ik ‘s avonds op Twitter spendeer aan boeken te wijden. Er ligt al een stapeltje klaar waaraan ik wil beginnen. Bovenaan: ‘Breinbreker. De werking van onze hersenen begrijpen in 100 illustraties’ van de bekende neuroloog Steven Laureys. Ons brein fascineert me, maar ik ben niet slim genoeg om er ingewikkelde boeken over te lezen. Dit boek heeft op elke pagina een eenvoudige uitleg bij een leuke tekening.

“Geluk kan alleen gevonden worden in de aanvaarding van het leven zoals het komt”

Het tweede boek op de stapel is ‘Hildeke’ van Lieve Joris. Zij is vooral bekend van haar reisverhalen, maar ‘Hildeke’ is een heel ander boek. Joris vertelt erin over haar zus met het syndroom van Down, die na de dood van haar ouders onder de hoede komt van haar broers en zussen.

En dan, tenslotte, wil ik nog een keer ‘Het dwaallicht’ (1946) van Willem Elsschot lezen. Hij is mijn literaire held, en ‘Het dwaallicht’ is het laatste boek dat hij schreef. Drie Afghanen gaan er met de hulp van Frans Laarmans op zoek naar de mysterieuze Maria Van Dam, die zij maar niet vinden. Toch is de zoektocht niet tevergeefs: zij levert het besef op dat het geluk alleen gevonden kan worden in de aanvaarding van het leven zoals het komt.

Dat vind ik een mooi besluit, en ik weet u binnen een maand te zeggen of mijn boeken me meer geluk brachten dan uren op Twitter te zitten.