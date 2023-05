Nico’s droom

8 procent links en 12 procent rechts. Dat is de gezichtsscherpte waar Nico Vandenbogaerde (43) uit Stasegem al 39 jaar mee moet leven. 39 jaar, inderdaad, want Nico kon in zijn eerste vier levensjaren totaal niet zien. Wat Nico wél altijd heeft gekund, is dromen. Dromen van een triatlon.

Zijn relaas deed me meteen denken aan de emotionele video’s op sociale media waar dove mensen dankzij implantaten voor het eerst de stem van hun geliefde kunnen horen.

Die eerste geluidstrillingen die je oren opvangen, moeten echt onvergetelijk zijn. Zeker bij volwassenen, die beseffen wat zoiets als ‘geluid’ en ‘horen’ eigenlijk betekent.

Probeer maar eens te lopen, fietsen en zwemmen als je amper ziet

Voor de vierjarige Nico lag dat anders. Hij realiseerde zich maar half welke wereld van verschil zijn aangesterkt gezichtsvermogen voor hem betekende, zeker omdat die positieve evolutie zich eerder langzaam en niet plots ontwikkelde. Het eerste beeld dat Nico zag, een parking vol auto’s, blijft tot nu letterlijk op zijn netvlies gebrand. Hij hield er zelfs een fascinatie voor racewagens aan over.

Tandem

Deze zaterdag vervult Nico zijn grootste droom. Een van sportieve aard, want de Stasegemnaar houdt van de vrijheid die hij tijdens het bewegen ervaart. Eerder nog dan een autorally of ritje op het circuit van Spa-Francorchamps was het zijn diepste wens een triatlon te lopen. Niet simpel voor een persoon met een beperking.

Probeer maar eens te lopen, fietsen en zwemmen als je amper ziet of voelt welke richting je uit moet gaan. Maar dankzij vrienden en collega’s Bart, Rik en Elisa gaat dat lukken. Zij zullen Nico zaterdag, tijdens de sprinttriatlon van Hogeschool VIVES in Zwevegem, begeleiden tijdens zijn wedstrijd. Al dan niet met een gekleurde muts of koord, maar zéker met een tandem.

Na 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen zal Nico zijn doel bereikt hebben. “Ik wil iedereen tonen dat mensen met een beperking dingen kunnen verwezenlijken en dat ons leven absoluut geen langgerekte klaagzang is”, zegt hij in deze krant. Dat hij daar nu al in slaagt, staat buiten kijf. Veel succes, Nico!