Hoofdredacteur Bart Casteleyn heeft negen wensen voor het nieuwe jaar.

Ik wens… mezelf eerst en vooral wat minder uitstelgedrag. Dan zou ik nu niet op een onmenselijk uur zitten tikken in de gang van een Gents hotel. En ik wens dat mijn laptop in 2022 wat minder als een koffiezet zou klinken, dat ook.

Ik wens… de wereld een gigantische social-mediapanne. De uren zonder Facebook, Instagram en WhatsApp waren misschien wel de meest ontspannende van het voorbije jaar. Meer van dat!

Ik wens… mijn en alle kinderen minder mondmaskers. Meer nog: ik hoop dat ze gauw weer hun lach kunnen tonen in klassen, op speelplaatsen en bij iedereen die een vriendelijk gezicht kan gebruiken.

Ik wens… West-Vlaanderen meer bos. Per inwoner een boom in 2022, is dat geen goed voornemen? En ik wil ook minder verkeersdoden in onze provincie. Op dit eigenste moment staat er weer een rode tent bovenaan onze website. Ik wil in 2022 eigenlijk geen zulke tenten meer zien.

Ik wens… de redactie weinig videovergaderingen. Zoom wens ik dan weer een beurscrash toe. Sorry.

Per West-Vlaming een boom in 2022, is dat geen goed voornemen?

Ik wens… het nieuwe jaar een toekomst zonder label. De voorbij twee jaren gaan de geschiedenisboeken in als ‘coronajaren’ en dat mag wat mij betreft gedaan zijn. Hoe minder covid, hoe beter. Hoe vriendelijker de varianten, hoe liever.

Ik wens… de honderden medewerkers van deze krant veel goede verhalen. En Wim Opbrouck zou wensen dat je aandacht hebt voor wie nooit aandacht krijgt. En hij heeft gelijk. We moeten durven verder kijken dan naar waar onze neus wijst.

Ik wens… de West-Vlaming een nieuwe revival van het West-Vlaams. Da we were vele meer dialect klappen mee mekaar. (Oendertitels zin nie nodig.)

Ik wens… jou het allerbeste. En negen wensen die mogen

uitkomen.

Reageren? bart.casteleyn@kw.be