Mollenvanger Marc Denys ziet in Uma een subtiele Mol

Afgelopen zondag ook zo genoten van het bezoek van het thuisfront aan de deelnemers? Wat moet het leuk zijn voor hen om eens vrank en vrij met iemand extern te kunnen praten. En al zeker dit seizoen, met het tweede deel van het avontuur, met een nieuwe Mol tussen intussen vertrouwde gezichten. Welkom bij mijn analyse van de vijfde aflevering met nog slechts vijf overgebleven kandidaten.

Nadat de vorige saboteur de handdoek in de ring heeft geworpen, begint De Mol deze week terug met de teller op nul. Er is een nieuwe verrader gekozen en die kregen we afgelopen zondag voor het eerst in actie te zien. En voor het eerst kreeg de bezoeker van het thuisfront de kans om mee te mollen. Na weer een leuke opdracht met een bezoekje aan het waterpretpark Aqualand en een gevecht met laserguns weet ik genoeg: volgens mij krijgen we terug een West-Vlaamse Mol!

Anke (32) uit Mechelen

In de tweede opdracht put Anke op grandioze wijze uit haar ervaring bij de recherche. Als een volleerde Lara Croft schakelt ze één voor één bijna alle schutters uit tijdens het gevecht met de laserguns. In het spelletje op de PlayStation levert dit ongetwijfeld een paar extra levens op, bij De Mol is het telkenmale bang uitkijken wat het resultaat zal zijn nadat Gilles De Coster, tijdens de eliminatietest, jouw naam tergend traag intikt op de laptop. Anke lijkt trouwens oprecht teleurgesteld als ze opmerkt dat haar medekandidaten pasvragen verkiezen boven geld in de pot. Fanatieke Anke is een lust voor het oog dit seizoen, hopelijk komt ze de nieuwe Mol snel op het spoor.

Emanuelle (35) uit Genk

Doorheen het hele seizoen doet Emanuelle heel verdacht en ze blijft dit patroon aanhouden. De Limburgse amuseert zich en laat zich door niets of niemand afremmen. Als ze zin heeft om een koker open te draaien, ook al kost dit 500 euro voor de groep, dan doet ze dit toch gewoon? De makers konden het zich gemakkelijk maken en kiezen voor de receptioniste als nieuwe Mol. In de groep leeft immers de consensus dat Emanuelle nu eenmaal zo is, een lieve vrouw die af en toe serieus buiten de lijntjes kleurt. Maar ze is de Mol echt niet. In de tweede opdracht zit ze in de ideale positie om heel veel geld uit de pot te spelen, maar ze laat dit na. Ze bewijst daarentegen dat ze gewapend is met een schat aan mensenkennis die haar maar liefst vijf pasvragen oplevert, plus 3.000 euro voor de pot!

Sven (30) uit Denderleeuw

Sven probeert tijdens het tweede deel van dit seizoen te teren op zijn mooie staat van dienst als supergemotiveerde kandidaat, maar daar trapt de rest van de groep niet in. Een nieuwe start en iedereen begint terug met een propere lei. En toch… volgens mij mag hij blijven genieten van hun vertrouwen, want de makers hebben niet voor hem gekozen. Zag je ook dat de vriendin van Bert haar oog liet vallen op onze copywriter als mogelijke Mol? Wie weet heeft de boomverzorger haar (foutieve) raad opgevolgd en was het resultaat een gezamenlijke retourtje richting Kasterlee?

Yens (27) uit Barcelona

In de grootste genieter van de groep heb ik nooit een Mol gezien, ook al staat hij bovenaan alle Mol-polls. Afgelopen zondag kwamen Yens en z’n vriendin Marie-Sophie uitvoerig in beeld, wat me doet vrezen dat hij aan zijn laatste dagen bezig is. Zij zette haar beste beentje voor en vond maar liefst twee kokers met 1.000 euro. Eentje ervan zat uiteindelijk bij de zes kokers die aan Gilles De Coster werden overhandigd, de andere is ongetwijfeld verwisseld door de Mol of zijn/haar partner. Yens is niet de Mol.

Uma (26) uit Kortrijk

Vorige week schreef ik al dat Uma uit Kortrijk een leuke verschijning is, die van aanpakken weet. De makers zijn bij haar uitgekomen om Philippe te vervangen, omdat ze zo stevig in haar schoenen staat. De lerares toonde geen enkele reactie bij het zien van haar scherm op het einde van de vierde aflevering en afgelopen zondag bewees ze al direct het grote gelijk van de makers.

Tijdens de eerste opdracht heeft Uma of haar partner kokers omgeruild. Bij de eerste opdracht valt het op dat de vriend van Uma wel heel vlot de leiding neemt. Werd hij op voorhand al gebrieft over zijn nieuwe taak? Tijdens de opdracht krijgen we hem trouwens heel weinig te zien.

Uma glijdt eerst als de gladste paling van de glijbaan en wat later komt ze plots niet meer vooruit. Verdacht! Het is echter de tweede opdracht waar de Kortrijkse haar grote kunnen etaleert. Alle kenners zijn ervan overtuigd dat de Mol hier voor het geld moet opteren, om vervolgens slecht te liegen. In de hoop dat Emanuelle, de kandidate die het meeste vertrouwen inboezemt bij haar medekandidaten, net voor de eindmeet je gewoon overhoop knalt. Plusgeld wordt zo mingeld, gewonnen pasvragen veranderden van eigenaar (en komen in de broekzak van de Limburgse terecht).

De lerares doorbreekt dit verwachtingspatroon en gaat in die tweede opdracht voor pasvragen in plaats van voor geld. Daarmee komt ze in de categorie ‘fanatieke spelers’ terecht, mooi onder de radar van de meeste mollenvangers. Ze heeft daarentegen Anke overtuigd om voor het geld te gaan, zodat de Mechelse de zwartepiet zal worden toegeschoven! Anke was trouwens de hele aflevering haar favoriete slachtoffer. Heel subtiel plaatst ze luidop vraagtekens bij de manier waarop Emanuelle een koker van 10 euro aan de kant plaatst. De Limburgse verdedigt zich en Anke reageert daarop als door een wesp gestoken. Punt gescoord, denkt onze West-Vlaamse, opnieuw een kandidate doen opvallen. Uma is heel sterk bezig in haar nieuwe rol, je moet de vijfde aflevering maar eens herbekijken om het te geloven.

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys