Mollenvanger Marc Denys ziet… de Mol vertrekken!

Deze jubileumeditie wordt het seizoen van de primeurs. Jens uit Ieper mocht onvoorbereid, gewapend met een flinke dosis humor én een koekoeksklok, het avontuur binnenstappen en vorige week namen we afscheid van topkandidate Nele wegens een spierscheur. Afgelopen zondag schoot Philippe de hoofdvogel af.

In de hoofdrol van Mol stapte hij vrijwillig uit het programma. Voor het eerst in de tienjarige geschiedenis van het programma stapte de saboteur zelf op. Halfweg de reis was zijn bobijntje op. De kinesist had hij zijn fysieke en emotionele grenzen ruimschoots overschreden.

De enorme emotionele en fysieke druk heeft Philippe de das omgedaan. De 35-jarige kinesist uit Vrasene vond dat hij zijn (goed voorbereid) spel niet meer kon spelen en kreeg het zowel fysiek als mentaal heel lastig. Bovendien had medekandidaat Bert hem betrapt op praten in zijn slaap. Philippe sprak toen onbewust over zijn gemiste kans om 3.000 euro verloren te laten verloren gaan tijdens een opdracht. Nadat boomverzorger Bert hem hiermee confronteerde, besefte de kinesist de gevolgen van deze bekentenis. Daarna deed de kinesist bijna geen oog meer dicht, wat logischerwijs leidde tot oververmoeidheid. Overdag had hij controle over wat uit zijn mond kwam, ’s nachts niet. Philippe probeerde overdag zelfs zijn slaaptekort te compenseren door op het toilet dutjes te doen. De Mol zat niet ondergronds, maar op het toilet!

En nu? De makers waren er snel bij om ons de oplossing te bezorgen. Onder de zes overblijvende deelnemers werd een nieuwe Mol aangeduid. Emanuelle, Anke, Uma, Yens, Sven en Bert gingen één voor één op audiëntie bij presentator Gilles De Coster. Een van hen is nu gekozen voor een nieuwe rol en gaat voortaan als Mol richting finale! Het spel begint gewoon opnieuw. Vanaf volgende zondag zien we 1 één kandidaat in een nieuwe rol, benieuwd wat dit zal geven. Die persoon zet voortaan haar/zijn beste beentje voor om de boel zoveel als mogelijk in het honderd te laten lopen. Als onvoorbereide Mol zeker een risico, als dit maar goed afloopt!

Respect voor de beslissing van Philippe en hopelijk viel het oog van de programmamakers op de 26-jarige Uma uit Kortrijk als zijn opvolgster! Of zal het toch Bert zijn? We kijken er al naar uit.

Hasta la vista, mollenvrienden, Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys