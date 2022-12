Mollenvanger Marc Denys met de locatie van… De Mol 2023

Beste vrienden, heel goed nieuws! We kennen de locatie voor het nieuw Molseizoen. Gilles De Coster maakte dit vandaag in hoogsteigen persoon zelf bekend via een mysterieus filmpje op zijn Instagram-account.

Het nieuw Molavontuur zal al zeker plaatsvinden in de Amerikaanse deelstaat Arizona. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronacrisis dat het programma buiten Europa zal plaatsvinden. Ik ga er wel van uit dat ook andere delen van de VS zullen worden bezocht, denk maar aan het eilandhopping vorig seizoen op de Canarische Eilanden.



In bovenstaande video zien we eerst een lichtreclame met “Arizona MOTEL”. We merken ook een cactus op, die verdacht veel gelijkenissen vertoont met de beroemde groene vingerafdruk van het programma. Vervolgens verschijnt Gilles De Coster in beeld, waarna hij het zicht wegneemt van de letters ‘TE’. Ook in Amerika ondervinden ze blijkbaar problemen met de energiefactuur voor electriciteit, want enkele lampen laten het eventjes afweten, maar de letters ‘M’, ‘O’ en ‘L’ blijven mooi schijnen. De Mol Arizona.