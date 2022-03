Mollenvanger Marc Denys heeft nog vijf mogelijke Mollen

Wie was zondag ook getuige van de spetterende start van de jubileumeditie van De Mol? Met Jens, de schrijnwerker uit Ieper, in een hoofdrol. Hij vertrekt nietsvermoedend op reis richting Duitsland en belandt pardoes in een nieuw molavontuur. Is hij nu een topverdachte of niet? Hierbij mijn analyse van aflevering 1.

De geschiedenis herhaalt zich, of net niet? Deze zin vat het dit seizoen helemaal samen. Het wordt een jubileumseizoen met vaak een blik in de achteruitkijkspiegel. Zo kwamen tijdens de eerste aflevering al tal van vroegere opdrachten terug.

De grootste schrik voor Gretel was als eerste het rode scherm te zien, maar die gedachte had ze beter niet luidop uitgesproken. Exit Gretel en welkom Jens, met in zijn bagage die koekoeksklok die hij eigenhandig als afscheidsgeschenk kreeg van Gilles De Coster, vorig seizoen tijdens de reünie.

Sta me toe mijn analyse te beginnen met de vaststelling dat deze seizoenstart één van de leerrijkste ooit was. Maar liefst vijf (5!) kandidaten denk ik nu al te kunnen afstrepen als mogelijke Mol.

De Mol koos tijdens de allereerste opdracht eigenhandig Anke, Bert, Nele en Uma uit om vastgeketend aan de opdracht te beginnen. Dit viertal is volgens de Mol het fanatiekst en de bevestiging hiervan volgt al snel. Puur voor eigen gewin haalde Nele eerst de bijna-vrijstelling binnen en tijdens de derde opdracht grabbelde Uma de echte vrijstelling uit de koekoeksklok. Volgens mij bewijst ze hiermee een kandidate te zijn. Die vrijstelling was eigenlijk voor Jens bedoeld, maar hij liet zich dus opnieuw de kaas van het brood eten, gelukkig zonder veel erg (want Jens zag nadien het groene scherm). De schrijnwerker uit Ieper is de goedheid in persoon en riskeerde zelfs vol enthousiasme zijn hand tijdens de cactusopdracht.

Uma viel trouwens enorm op bij de kijker, door haar verkeerde antwoord op een voor haar misschien niet zo moeilijke vraag. Zou een godsdienstleerkracht niet moeten weten wie de vier evangelisten zijn? Anderzijds was ze wel de enige die in de koffertjesopdracht geld wist te verdienen met haar leugens, het hoogste bedrag bovendien! Nele struikelde tijdens de afsluitende opdracht en doet sommigen denken aan Philip, de onhandige kandidaat van vorig seizoen. Anke valt ook uit als mogelijke Mol, want ze kan gewoon niet liegen, Bert is een fantastische kerel, maar zeker geen Mol. Volgens mij moeten we de saboteur dus zoeken in het vijftal Emanuelle, Yens, Philippe, Sven en Toon en dit zijn mijn bevindingen.

1/ Emanuelle (35) uit Genk

Als een echt Molletje begint ze haar avontuur ondergronds, levend begraven. Haar opmerking i.v.m. Koning Albert valt op. Op het eerste gezicht lijkt dit onverdacht en fout, maar het kan strategisch zijn geweest als Mol. Door Jacques Chirac te aanzien voor Koning Albert kan ze Yens proberen te beïnvloeden.

2/ Philippe (34) uit Vrasene

Juist is juist: hij heeft tijdens de eerste opdracht van de taart gesnoept (en het kwam mooi in beeld). Tijdens de derde opdracht, de vloer is lava, valt Philippe net als Emanuelle van de stelten, met als resultaat dat er geen geld wordt verdiend. Ook Philippe houden we best nog wat in de gaten.

3/ Yens (27) uit Barcelona

Net als Emanuelle begint Yens het molseizoen ondergronds (levend begraven). Hij lijkt niet echt bij de les, want Emanuelle dient haar vraag te herhalen. Zo gaat kostbare tijd verloren. Deze twee kandidaten zijn het Spaans machtig en weten ook dat Dolly Parton 75 jaar oud is. Ontbrekende info die Jens iets later een rode verf-douche bezorgt (en hij heeft zijn shampoo niet bij). Ze grijpen daarmee ook naast de 3.000 euro. Ook Yens houden we nog in de gaten.

4/ Sven (30) uit Denderleeuw

Het dragen van de taart is een klusje voor Sven en Toon en het is een ideale positie om de eregast-opdracht te saboteren door ongemerkt een roosje op de taart te laten verdwijnen. De opdracht met het ballonnenpak tussen de cactussen loopt heel snel volledig fout. Komt dit door Nele en Philippe of saboteert Sven? Voorlopig blijft de vraag onbeantwoord, uitkijken naar aflevering twee.

Ook Sven verdient geen geld bij de afsluitende opdracht (de vloer is lava), het staat in ons molboekje genoteerd.

5/ Toon (19) uit Vorselaar

Als kandidaat zou ik spreiden over alle vijf, als mollenvanger durf ik nu al te zeggen dat Toon mijn eerste Molletje wordt van dit seizoen.

Zoals al vermeld zit hij samen met Sven tijdens de eerste opdracht in een ideale positie om de eregast-opdracht te saboteren via die taart. Ook laat Toon alle ballonnen ontploffen bij de cactussen en al is hij een scoutsman, het steltlopen lukt ook hem niet.

Low-profile Toon, die zijn negentiende verjaardag viert op Lanzarote, met die mooie moltaart… Tunnelvisie loert nu al om de hoek.

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys