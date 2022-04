Mollenvanger Marc Denys heeft de Mol te pakken

Mo how zeg. Na tien molseizoenen blijven de makers mij verbazen. Afgelopen zondag, in alweer een superleuke aflevering die een mix leek van Masterchef, Blind Getrouwd en Pirates of the Caribbean, namen we met pijn in het hart afscheid van niet één, maar wel twee van onze favoriete kandidaten: student Toon en ‘onze’ Jens uit Ieper. Jullie Mollenvanger moest even naar adem happen, maar hij slaat nu keihard terug: ik denk te weten wie die dekselse saboteur is van dit seizoen!

Laat ik met de deur in huis vallen: dit seizoen is er een héél subtiele Mol aan het werk. Eentje die de kandidaten steeds in dezelfde val laat lopen. De saboteur laat de groep als kip zonder kop aan een opdracht beginnen, met als resultaat dat er weinig tot geen geld verdiend wordt.

Ik overloop voor jullie kort alle kandidaten, om ten slotte te eindigen met de opvolger van Lennart, de Mol van vorig seizoen.

Uma (26) uit Kortrijk

Ok, de lerares godsdienst wist de namen van de vier evangelisten niet, maar ik denk echt dat op dat moment de zenuwen haar parten speelden. Uma is één van de jongste kandidaten en het enthousiasme spat bij momenten van het scherm. Gezien hoe ze het op de evenwichtsbalk opnam tegen Piet Piraat?

Anke (32) uit Mechelen

Je ziet duidelijk dat Anke zeven jaar ervaring opgedaan heeft bij de recherche. Met speurende ogen peilt ze elke medekandidaat op mogelijk molgedrag. Ze is bovendien een strategische, sterke speler, dat bleek duidelijk tijdens de test. Bij elke vraag koos ze voor de positie waar de meeste kandidaten te vinden waren. Nogmaals een bewijs van een goed voorbereide kandidaat die heel veel kans maakt op de finale.

Nele (47) uit Melsele

De fan van Rammstein en Metallica viel tijdens de eerste aflevering vooral op door haar val en haar bijna-vrijstelling. Afgelopen zondag ontdekte Nele verrassend snel de Reus van Lanzarote, wat knap was. Ze startte ook als kok bij de kook-opdracht, een plaats waar de Mol zijn/haar neus voor ophaalt. Ze stond dan ook onmiddellijk buitenspel.

Emanuelle (35) uit Genk

De goedlachse Limburgse begon haar avontuur ondergronds, ze was levend begraven. En zondag werd duidelijk dat Emanuelle geen fan is van Pirates of the Caribbean en/of The Lion King. Als je zoekt naar een dier met een staart en je krijgt ‘El Léon’ als tip… Met een beetje talenkennis (die ze heeft) daar dan geen leeuw in zien, stemt tot nadenken. Iets later drijft de Limburgse haar partner bijna tot wanhoop door elke eerder gemaakte afspraak overboord te gooien. Anderzijds zat Emanuelle bij de eerste opdracht wel op de slechtst mogelijke positie als Mol.

Ook al wordt ze in alle polls als meeste verdacht, ik zeg… géén Mol!

Philippe (34) uit Vrasene

Philippe, de kandidaat die ook vorig seizoen eventjes (gemaskerd) in beeld was tijdens de openingsproef in Liedekerke, zit in de piratenopdracht in het team dat de namen van de papegaaien moet achterhalen. Hij deed dit voortreffelijk. In de kookproef laat hij bijna alle eieren vallen, maar volgens mij werd de kinesist daar eventjes gemold door een stevige Spaanse westenwind.

Sven (30) uit Denderleeuw

Sven zit als dierenliefhebber (denk aan zijn kinderboerderij) in het team met de papegaaien, een opdracht waarvoor hij zelf koos. En hij presteert, want door zijn tomeloze inzet is zijn team het enige dat op tijd op het strand aankomt. In de copywriter zie ik zeker geen Molletje.

Yens (27) uit Barcelona

Yens is en blijft een twijfelgeval. Hij zat al te vaak op plaatsen die cruciaal waren voor het mislukken van opdrachten. Zowel bij de opdracht ‘levend begraven’ werd hij tijdens de ‘Blind date’ gekoppeld aan Emanuelle. De Limburgse dreef hem tot wanhoop toen ze opeens liet vallen om zich niet aan het vooraf uitgestippelde plan te houden. Vreesde Yens voor het rode scherm of was het een vooraf bedacht plan? Al tijdens de eerste opdracht zich proberen verdacht te maken (hij lette niet goed op) en afgelopen zondag zou hiervan de apotheose volgen: Emanuelle die de opdracht ter waarde van 2.000 euro verloren laat gaan, door als enige ervoor te kiezen om van partner te wisselen. Hij staat op mijn tweede plaats, mijn reserve-Mol.

Bert (45) uit Kasterlee

Tijdens de voorstelling van de kandidaten keek ik het meest uit naar de boeiende verhalen van deze wereldreiziger met zijn duizend-en-één levens achter de rug. En ik blijf nu al twee zondagen na elkaar op mijn honger, is dat niet verdacht?

Speciaal voor jullie, beste lezer, keek ik eens terug naar de eerste twee afleveringen. Gewapend met pen en papier schreef ik alles op wat me bij deze avonturier verdacht leek en mijn molboekje geraakte volgekribbeld.

Tijdens de openingsopdracht van dit seizoen stelt Bert zich grootmoedig op, laat Nele voorgaan en past zo voor het voordeel, dat veel weg had van een vrijstelling. Punten gescoord bij de kijker, maar het voordeel was dus geen vrijstelling. Het kaartje was nodig om de bijzondere gast ter waarde van 3.000 euro welkom te heten.

Stel dat niemand dat kaartje neemt, dan mislukt die opdracht al zeker. Gelukkig kon Nele haar nieuwsgierigheid niet bedwingen.

Tijdens de tweede opdracht wil Bert voor 1.000 euro spelen, het tweede hoogste bedrag. Driemaal raden hoe het afliep: hij wordt ‘ontmaskerd’ door Gilles en Magda. Nog niet overtuigd? Tijdens de afsluitende opdracht speelt hij het subtiel. Er zijn maar drie kandidaten die tijdens ‘De vloer is lava’ het hokje bereiken en natuurlijk is Bert erbij. Hij eigent zich het recht op om als eerste op stelten in het hokje te kunnen terechtkomen. Hij beantwoordt zijn vraag fout (of wat dacht u?) en draalt vervolgens zo lang in dat hokje of hij al dan niet voor de vrijstelling zal gaan. Natuurlijk laat hij het groepsgevoel weer primeren en past hij voor de – in de koekoeksklok verborgen – vrijstelling. Er is echter veel tijd verloren gegaan en de hele groep is daardoor aan het twijfelen gebracht, dat de kandidaat die na hem komt, Anke, wel voor de vrijstelling gaat. Geen geld verdiend!

Tijdens de kookopdracht in de tweede aflevering vergeet Bert weg te duiken voor de camera en laat hij zich direct uitschakelen. Dit foutje geeft hem de mogelijkheid om later lustig verder te mollen tijdens alle drie de gerechten. Goed gespeeld, Bert!

In de piratenopdracht snoept Bert het plaatsje van Uma af om te mogen duiken. Ik vraag me nog steeds af waarom eigenlijk, want de boomverzorger brengt er wel heel weinig van terecht. Gelukkig was Jens er om te duiken voor twee. Opdracht drie is de gezamenlijke eliminatietest en vanwaar dat bizarre idee om puur voor één kandidaat te gaan? Ik zie het somber in voor Uma, die gekoppeld werd aan mijn Molletje. Zij denkt nu op het juiste spoor te zitten en wie weet volgt zondag al de confrontatie met het rode scherm. Weten we ook direct waarom hij haar toevertrouwt dat ze een heel goed zicht heeft op wie de Mol is.

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys