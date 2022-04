Mollenvanger Marc Denys blijft overtuigd: Uma is de Mol

De afgelopen vier zondagen kreeg de tv-kijker nu al drie keer een bijzondere eliminatie te verwerken. Lerares Nele verdween uit het spel wegens een spierscheur, eerste saboteur Philippe voelde zich niet meer goed in zijn vel en nu was het de beurt aan Anke voor een flinke dosis pech. De 32-jarige rechercheur liep een zware breuk op tijdens haar bungeesprong doordat ze de tros kabels bleef vasthouden. De Mechelse brak daarbij haar elleboog op twee plaatsen. Het jubileumseizoen draait zo stilletjes aan uit op een pechseizoen.

De zesde aflevering was tot aan die grote anticlimax, de fatale sprong van Anke, opnieuw volop genieten. Het mooiste moment was misschien wel het bezoek aan de plaatselijke tattooshop. Alle overgebleven deelnemers beslisten daar om hun deelname aan dit superprogramma te vereeuwigen in de vorm van een… leuk banaantje.

Misschien moeten de makers volgende keer opteren voor een klavertjevier? Maar back to reality, welkom bij mijn analyse van de zesde aflevering met nog slechts drie overgebleven kandidaten en… onze West-Vlaamse trots Uma!





Emanuelle (35) uit Genk

Emanuelle wou tijdens de eerste opdracht, samen met Uma, plaatsnemen in de kamer met de bom. Terwijl op het dorpsplein Gilles De Coster telkens dezelfde uitleg gaf, gebeurden er in een lus van 8 minuten steeds dezelfde dingen. In de kamer van Uma en Emanuelle ontplofte er telkens opnieuw een bom, tot Anke, Yens en Sven die konden uitschakelen.

De Limburgse vindt snel de nodige info op de beelden en draagt zo bij tot een goed resultaat. De receptioniste is tijdens de laatste opdracht de enige die niet van de klif springt. Zo brengt ze geen 250 euro in de pot, maar dat lijkt me eerder een beslissing van een niet volledig gerustgestelde kandidate dan een mollenactie.

Ook tijdens de duikopdracht zagen we dat Emanuelle geen onnodige risico’s neemt, slim van haar! Ze bewees al over voldoende mensenkennis te beschikken, maar ze kent zichzelf ook door en door.





Sven (30) uit Denderleeuw

Van het drietal op het kerkplein is Sven de eerste die doorheeft dat Emanuelle en Uma extra informatie voor hen hebben. Doorheen de hele aflevering smijt de copywriter zich weer eens volledig, ik kan me echt niet inbeelden waarom je hem zou verdenken als Molletje.

Tijdens de tweede opdracht schiet hij op een cruciaal moment een banaan in het vangnet en op twee vragen kent hij het antwoord. We zien dat Sven schrik heeft, maar met ware doodsverachting waagt hij de sprong in de diepte. Een overwinning op zichzelf, maar voor mij een zoveelste bewijs dat Sven een topkandidaat is.





Yens (27) uit Barcelona

Yens behoort tot het drietal op het kerkplein en ontdekt daar de straat waar Uma en Emanuelle vertoeven. Tijdens de tweede opdracht valt de man uit Barcelona op met zijn bananenoutfit, maar hebben deze textielaanwijzingen ons in het verleden niet al te vaak misleid?

Bij de afsluitende bungeesprong bewijst hij nog maar eens wat voor een leuke kandidaat hij is. Geen twijfel of hij al dan niet durft springen, gaan met die banaan. Wat een topper!





Uma (26) uit Kortrijk

Weet je nog het moment dat de nieuwe Mol moest worden gekozen? Tijdens het selectiegesprek vertrouwde de West-Vlaamse Gilles De Coster toe dat ze het spel al de hele tijd gespeeld heeft. Door te denken dat ze de Mol was, als kandidate, baande ze zich een weg richting finale.

Uma uit Kortrijk is en blijft een leuke verschijning die heel goed in de groep ligt. Ze heeft de reputatie om altijd voor pasvragen te gaan en da’s mooi meegenomen als Mol.

De Kortrijkse weet van aanpakken en komt overal mee weg. Tijdens de eerste opdracht doet Emanuelle flink haar best, maar de communicatie tussen Uma en Yens loopt niet vlot waardoor er een ronde extra nodig is om hen te bevrijden. Resultaat: een extra 500 euro gaat verloren.

In de tweede opdracht valt ze op door haar verkeerde inschatting van het bekende filmpje van ‘Banaan in je oor’ met Bert & Ernie van Sesamstraat. Ernie heeft een banaan in zijn oor gestopt, Bert snapt er niets van en vraagt zich af waarom.

Bij het klifspringen is het de Mol die bepaalde wie wanneer springt en ze plaatste zichzelf bij Yens, de kandidaat die in gelijk welke omstandigheden de sprong zal wagen. Ideaal moment om hem bij de kijker extra verdacht te maken door te stellen dat hij niet mag springen, omdat er anders geld uit de pot zal verdwijnen.





Ik wil niet afsluiten zonder het allerbeste te wensen aan Anke, die lieve en fanatieke kandidate die door het noodlot nu nog steeds aan het revalideren is. Heel veel beterschap, Anke!

Tijdens de zesde aflevering werd opnieuw 4.400 euro verdiend en in totaal telt de pot nu al 24.790 euro. Volgende week wordt met bijlen gegooid, dus toch maar oppassen. Nog slechts één afvaller tot aan de grote finale op zondag 8 mei. Spannend!

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys