Mollenvanger Marc Denys analyseert de finalisten: Uma uit Kortrijk is de Mol

De teerling is geworpen, het zijn lerares Uma Vandemaele (26), copywriter Sven Pede (30 en accountmanager Yens Wittebrouck (27) die binnenkort de finale spelen.

We nemen afscheid van Emanuelle en de saboteur van dit jubileumseizoen wordt volgende zondag onthuld tijdens een live tv-spektakel vanuit Paleis 12 in Brussel.

Het zal een unieke afsluiter worden van een nu al legendarisch molseizoen. Want de kijkers kunnen een rol spelen en wie weet welke gevolgen dat zal hebben voor de groepspot, die nu al 26.390 euro telt.

Maar first things first, welkom bij mijn analyse van de zevende aflevering, de halve finale. Ik blijf bij onze West-Vlaamse Uma als Mol, maar voor de volledigheid overloop ik nog eens alle drie finalisten.

Trouwe lezers van mijn opiniestukjes weten dat ik na het vertrek van eerste Mol Philippe in Uma al onmiddellijk de gedroomde opvolger zag. Veel kans dat zondag Yens, de man van Barcelona, zich kroont tot winnaar van dit seizoen. Hij heeft de Kortrijkse namelijk volledig door.

Gezien hoe Yens reageert als Uma steevast de verkeerde keuzes maakt? Hij laat zich dan gewillig slachtofferen en inwendig lacht hij in zijn vuistje. Yens heeft al lang door dat Uma tot opvolger van Philippe werd gekroond en ondertussen probeert hij zichzelf verdacht te maken tegenover Sven.

Sven (30) uit Denderleeuw

Afgelopen zondag vormden Emanuelle en Sven een duo bij het Rad van Fortuin. Zelfs de meest overtuigde believer dat Sven de Mol is, zal toch moeten toegeven dat de copywriter daar zijn uiterste best deed? Ik zal het zeggen, Walter.

In tegenstelling tot de Limburgse houdt hij het ook vol wanneer het bed aan het kantelen is. Bijna in zijn eentje verdient hij meer dan duizend euro voor de pot. Het zal de aard van het beestje zijn, maar in de volgende opdracht zet hij opnieuw zijn beste beentje voor. Smijten met een bijl, zoeken naar knoppen: alles voor de groep. Een patroon dat je bij hem ziet doorheen gans het seizoen, echt geen Mol volgens mij.

Yens (27) uit Barcelona

Volgens Yens kan elke West-Vlaming een geit melken, het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij verbaasd opkijkt als hij vaststelt dat het Uma niet lukt. De Kortrijkse had eerder te kennen gegeven al een koe gemolken te hebben.

Geen stress, met lieve woordjes en zachte gebaren lukt het Yens wel. Hij blijft het buitenbeentje van de groep. Hoe hij het voor elkaar krijgt om zonder blinddoek de knop bovenaan de trap voorbij te lopen stemt misschien tot nadenken, maar wij weten intussen wel beter. Het is een dure vergetelheid, want dit maakt uiteindelijk het verschil tussen 0 en 5.000 euro.

De opdracht bracht geen geld op, want daarvoor was er een knop te weinig ingedrukt. Werd hij verblind door het licht of was dit terug een poging om zich extra verdacht te maken? Binnenkort weten we het antwoord. Ik zie in hem de winnaar van dit seizoen.

Uma (26) uit Kortrijk

Uma weet dat Yens haar verdenkt, daarom gaat de Kortrijkse zo makkelijk mee in al zijn foute antwoorden. Vervolgens laat ze zich afschieten nadat ze twee knoppen heeft ingedrukt. Als enige weerstaat ze niet aan de verleiding van de leugens van de hulpmol (haar partner).

Ze werpt haar blinddoek af en weg is de inzet. De andere kandidaten mogen opnieuw vanaf nul beginnen. Het begint op te vallen dat Uma in dit tweede deel van dit seizoen opvallend minder geld binnenrijft. Weet je nog het moment dat de nieuwe Mol moest worden gekozen?

Tijdens het selectiegesprek vertrouwde de West-Vlaamse Gilles De Coster toe dat ze het spel al de hele tijd gespeeld heeft. Door te denken dat ze de Mol was, als kandidate, baande ze zich een weg richting finale. Uma uit Kortrijk is en blijft een leuke verschijning die heel goed in de groep ligt.

Ze houdt zelf de perceptie in stand dat ze altijd voor pasvragen gaat. Mooi meegenomen voor de tweede Mol van dit seizoen.

Hasta la vista, mollenvrienden,

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Marc Denys