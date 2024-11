Leven met een deadline: hoe klinkt jouw protest, verdriet of vreugde?

Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

“Nee, nee, kapoen!” Het lied werd uit volle borst meegezongen, enkele weken geleden in de straten rond het Gentse stadhuis. De boodschap van de zangers/betogers was gericht aan burgemeester Mathias De Clercq. Het lied, vrolijk van toon maar scherp van inhoud, gaf een stem aan het protest.

Het toonde opnieuw hoe muziek cruciaal kan zijn bij maatschappelijke en politieke strijd. Denk maar aan andere protestliederen die doorheen de geschiedenis opstanden kracht bijzetten, zoals ‘Sing for the Climate’, dat wereldwijd weerklonk tijdens de klimaatmarsen. Een simpel refrein, gedragen door duizenden stemmen, kan machtiger zijn dan een betoog van duizend woorden.

Maar muziek beperkt zich niet tot protest. Het biedt ook een platform om allerlei thema’s bespreekbaar te maken. Hedendaagse artiesten zoals Linkin Park brengen zware onderwerpen naar voren, zoals mentale gezondheid en verlies. Na de zelfmoord van hun frontman Chester Bennington verwerkte de band zijn verdriet in nummers die een gesprek op gang brachten over rouw en depressie. Ook Billie Eilish brengt in haar muziek thema’s zoals angst en zelfbeeld, waarmee ze een generatie jongeren helpt zich minder alleen te voelen.

Kan jij je een wereld zonder muziek voorstellen? Ik alvast niet. Beeld je je lievelingsfilm of -serie eens in zonder de soundtrack. Of dat nu een scène is uit Interstellar, een Harry Potter-film of een klassiek moment uit James Bond… zonder muziek zou de beleving helemaal anders zijn, niet?

Muziek brengt mensen samen en geeft kleur aan het alledaagse. Het kan je meenemen naar herinneringen die je bijna vergeten was of je helpen om juist in het moment te blijven zoals tijdens een beklijvend concert. De klanken en ritmes brengen energie doorheen de dag en kalmte wanneer alles te veel lijkt. Muziek is alvast mijn constante metgezel: het helpt me concentreren tijdens het werk, biedt me afleiding in alle chaos en drukte en helpt me te ontspannen wanneer die druk te groot wordt.

Wat betekent muziek voor jou? Welk nummer sleept jou doorheen moeilijke tijden of tovert een glimlach op je gezicht? Deel het met ons!