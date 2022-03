KVO en Essevee plots weer in degradatiegevaar, Cercle en KVK scherprechters in strijd om top 4

We hadden het na al die jaren moeten weten: vorige week beschouwden we KV Oostende en Zulte Waregem als ‘omzeggens’ gered, een speeldag verder moeten beide clubs weer vol aan de bak.

Waarbij KVO de eerste sleutel in handen in heeft. Een gelijkspel thuis tegen Seraing na de interlandbreak volstaat – mag Zulte Waregem twee uren daarvoor op zaterdag 2 april nog thuis tegen STVV (nog volop strijdend voor een ticket in de Europe Play-offs) verliezen. Bij verlies van KVO evenwel gaat het echt weer branden: dan moet Essevee al winnen van STVV of de laatste speeldag is het voor beide West-Vlaamse clubs op leven en dood. Seraing speelt dan thuis tegen Genk (wellicht nog niet zeker van een plaatsje in de top 8) en KVO naar Eupen (misschien ook nog niet zeker van behoud) én Zulte Waregem moet dan naar Charleroi (misschien ook nog niet zeker van Play-off 2). Het is allemaal rekenwerk waar KVO volgende week zaterdag tegen Seraing, plots 4 op 6 en weer gelovend in zijn kansen, in één keer komaf mee kan maken. Moet maken.

Een punt op Antwerp zaterdag had Essevee nauwelijks in een comfortabeler positie gebracht maar

de discussie of ref Alexandre Boucaut de vrijschop in de laatste minuut had moeten laten overnemen omdat hij in de weg stond, slaat nergens op.

Hij kreeg de bal tegen zich in het strafschopgebied en dan moét de doelman hernemen stelt nu eenmaal het reglement. Had hij, zoals ondermeer analist Frank Boeckx stelde, “voetbal moeten aanvoelen” en de vrijschop laten hernemen én er werd uit gescoord, hoe zou Antwerp dat daardoor de top 4 had kunnen mislopen, dan gereageerd hebben?

Overigens ook leuk: de andere twee West-Vlaamse clubs, Cercle en KV Kortrijk, kunnen scherprechter spelen in de loeiende strijd om de Champions Play-offs – de formule van de play-offs zorgt elke seizoen voor heerlijke spanning, toch? Cercle, zelf nog niet helemaal uitgeteld voor de top 8, ontvangt eerst AA Gent en moet dan naar Antwerp, Kortrijk ontvangt op de laatste speeldag Anderlecht – kan de Veekaa dan toch zijn dramatisch seizoen nog wat opfleuren. KVK, almaar zwakker… : intussen 6 op 36. De supporters zondag: ‘We willen voetbal zien…’ We denken dat coach Karim Belhocine elke dag nerveuzer wordt. En ha, daar komt twitteraar en ex-voorzitter Joseph Allijns weer: ‘Met 6 op 36 heeft @kvkofficieel zijn zwakste reeks ooit in eerste klasse sinds 2008! Tijd om visie en structuur in vraag te stellen?’ De vraag stellen is ze beantwoorden.