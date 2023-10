De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks een inkijk in haar leven.

Elke ochtend als ik naar buiten kijk zie ik ze hangen: twee rode vlaggen met daarop een zonnetje en de letters ‘TZ’. Die staan voor Tielt Zomert, en gezomerd heeft het in Tielt. Ik bedoel daarmee dat er heel wat te beleven was, en ik wil het stadsbestuur daarmee feliciteren – als het goed is, moet je het ook zeggen. Op de site van onze stad klinkt het als volgt: ‘Tielt Zomert ook dit jaar! We verwelkomen je van begin juni tot eind september op zo’n 60 evenementen en maken er samen met jou een superfijne zomer van!’

Ik moet daarbij denken aan de ouders van een vriendin die in het voorjaar verhuisd zijn van Pittem naar Tielt. Waarschijnlijk zijn er weinig mensen die op zoveel evenementen present tekenden als zij. Hen met volle teugen zien genieten van hun nieuwe woonplaats maakt mij als Tieltenaar trots.

“De herfst is mijn favoriete seizoen”

Nu is het herfst en valt het openbare leven een beetje stil. Dat vind ik niet erg: als je pal in het centrum woont heb je, hoe leuk leven in de brouwerij ook is, wel nood aan wat rust. In sommige winkels is er zelfs al kerstversiering te koop, maar laat ons toch nog even van de herfst genieten. Het is mijn favoriete seizoen. Het is de tijd van lange boswandelingen met knisperende bladeren onder je voeten, van thuiskomen en warme chocomelk drinken en gezellig onder een deken naar televisie kijken.

‘De wind schuift in de glazen wolken,/ lichtende wakken hemel open,/en wervelt glinsterende kolken/ omhoog uit gele bladerhopen’, dicht M. Vasalis. Ik weet waar ik in oktober veel te vinden zal zijn: in de Meikensbossen waar straks in al hun schoonheid de bladerhopen geel en rood en oranje zullen kleuren.