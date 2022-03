De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

In de Patersdreef zag ik op een bordje van Stad Tielt een mededeling die me meteen vrolijk maakte: ‘Opgepast! Niet betreden aub. Ontluikende bloembollen.’ Hartverwarmende boodschap die de lente in mij helemaal wakker maakte. Vorige week leek ook de lente wakker te worden: elke namiddag ging ik fietsen en genoot ik van de zon op mijn huid, die zelfs als zomers aanvoelde.

Bij de bloembollen dacht ik aan mijn vader, die zo lang ik me herinner tijdens lente en zomer met zijn bloemen bezig was. Zijn tuin was en is nog steeds zijn grote passie. De dag waarop hij en mijn moeder naar een appartement zouden moeten, zou zijn grootste gemis zijn om niet meer elke dag zijn bloemen te kunnen verzorgen. Als kind vroeg ik vaak naar de namen ervan en die leerde hij me geduldig, zodat ik er vandaag nog veel kan benoemen. Toen ik Latijn ging volgen in de Heilige Familie, leerde hij me zelfs de Latijnse namen – en die ken ik vandaag nog allemaal uit het hoofd. Ik woon in een appartement en hoe graag zou ik niet zelf een tuin hebben! Maar ik heb een groot terras en elk jaar voorziet mijn vader het van bloemen. Het is heerlijk om omringd te worden door zoveel kleurenpracht.

Ik wens jullie allen toe dat jullie ook als een klaproos kunnen zijn

De liefde voor bloemen, planten en tuinieren moet in de genen zitten, want mijn neefje van 14 jaar is er ook vol van. Al een jaar heeft hij achterin de tuin een eigen serre, en het is zo mooi wanneer hij mij daarin een rondleiding heeft. Hij kweekt ook groenten en deelt die maar al te graag met niet alleen zijn ouders, maar ook met zijn grootouders en met mezelf. Voor mijn verjaardag kreeg ik een pot narcissen en ik vond het een prachtig cadeau.

Mijn lievelingsbloem is de klaproos. Ik zag ze als kind vaak aan de spoorweg. De klaproos is zo breekbaar, maar toch blijft ze intact bij regen en wind. Als ik me niet goed voel, ga ik vaak naar die klaprozen kijken en denk ik: je hebt een tegenslag of een slechte dag, maar je mag niet buigen. Wees zoals deze bloem. En ik wens jullie allen toe dat jullie ook als een klaproos kunnen zijn.