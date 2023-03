Kappen en beven

Champions League spelen in maart was dan wel historisch, vooraf was al duidelijk dat het zwalpende Club geen schijn van kans had op de kwartfinales. Toch stuurden we onze journalist Tjorven mee naar Lissabon. Voor een verhaal ‘In het spoor van Scott Parker’, de nieuwe Engelse coach stond zwaar onder druk. Of voor een verhaal ‘Kroniek van een aangekondigd ontslag’.

Als het pakweg 5-1 zou worden bijvoorbeeld, lag zijn hoofd letterlijk op het kapblok. Het werd uiteindelijk ‘Kroniek van een aangekondigde wissel’. Parker-Schreuder dus. Wat de Nederlander bij zijn eerste passage bij Club beter had gedaan, kon je al twee weken geleden bij ons lezen, welke conclusies Tjorven na drie dagen Lissabon over Parker en Schreuder trekt, kan je hier lezen.

Het zijn overigens heftige tijden voor het West-Vlaamse topvoetbal. Neem nu KV Oostende. Vorige vrijdag stond op deze pagina’s zwaar geschut op ceo Gauthier Ganaye en teammanager Bart Brackez gebundeld. Met elk zijn waarheid. De spelers trokken er zich minder van aan: 3-0 tegen Club zowaar en KVO was plots geen dode mus meer. En als morgen zaterdag de zege op karakter geen éénklapper blijkt en in Eupen wordt gewonnen, is nog veel mogelijk. Het is meer dan ooit de wedstrijd van de laatste kans, de extra kwaliteit – Rodin, Barac, de herstelde McGeehan, binnenkort de terugkeer van D’Arpino – komt misschien toch net op tijd.

“De impact van Storck is nog niet helemaal uitgedoofd, maar zonder die stunt op Standard was het 3 op 21”

En neem nu KV Kortrijk. De impact van Storck is nog niet helemaal uitgedoofd, maar zonder die stunt op Standard was het 3 op 21. Zozeer benauwend dat de Duitse autoritaire coach afgelopen week een zoveelste regel uitvaardigde: geen enkel interview meer met een speler, alleen nog een paar quotes na de wedstrijden. “Om de concentratie van de spelers integraal op het sportieve gebeuren te richten tijdens Operatie Redding”, moest de arme perschef van hogerhand melden.

Ze blijven ook in Kortrijk beven. En nu wachten met Westerlo en Club Brugge twee ploegen die strijden voor play-off 1 en dan volgt, nog voor een tweede rechtstreeks degradatieduel Eupen-West-Vlaanderen (op de voorlaatste speeldag is er ook nog Eupen-Zulte Waregem), de verplaatsing naar Cercle dat zondag op Anderlecht zijn… 8ste plaats zowaar verdedigt.

Of neem nu Zulte Waregem. Stilaan wordt iedereen wanhopig van de individuele fouten achterin. Vormer heeft het over misschien nog maar 35 procent kans… Ze beven daar ook.