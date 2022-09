Het ziet er benard uit voor de West-Vlaamse eersteklassers

Nog één wedstrijd, dan interlandbreak. Dan kan al een round-up worden gemaakt van de prestaties van de West-Vlaamse clubs in de Jupiler Pro League. Doen wij nu al, want het ziet er nu al benard uit voor minstens drie West-Vlaamse eersteklassers. In een niet al te optimistische bui durven we zelfs al zeggen dat vier West-Vlaamse eersteklassers vandaag serieus kans maken om te zakken.

We gaan er namelijk van uit dat clubs als Westerlo, STVV, Mechelen… wel boven plaats 13 zullen blijven én dat Seraing en Eupen nog steeds de grootste degradatiekandidaten zijn. Dan wordt nog minstens één van de drie degradanten een West-Vlaamse club, misschien wel twee en zelfs drie is niet onmogelijk, of zijn we nu heel pessimistisch?

Tafel van Vier

Welke van De Tafel van Vier het meest moet vrezen? Op basis van hun spel zien we Cercle wel de rug rechten. Indien iets zorgzamer met de krachten (die druk vooruit!) en indien eindelijk meer efficiëntie (drie goals op acht matchen is schrikbarend). KV Oostende, 13de, mag zich al wat meer zorgen maken, maar kan wellicht ultiem terugvallen op die Vanderhaeghe-mentaliteit. Maar wat met KV Kortrijk (14de)? Voldoende kwaliteit, maar was Custovic – zaterdag paar rare wissels – als vervanger van Belhocine de juiste keuze? En hoe zit het met Zulte Waregem? Mbaye Leye lijkt de goede keuze, maar is er voldoende kwaliteit…? Met Eupen en Seraing zijn het de twee-West-Vlaamse club die het hardst gaan moeten strijden voor die 15de plaats, vrezen we.

“Waarom Zinho Gano – vorig seizoen goed voor 13 goals – afgeserveerd is door Zulte Waregem, is een groot raadsel”

Maar zeer opvallend: hét manco van de vier West-Vlaamse degradatiekandidaten is het gebrek aan scorend vermogen: KVO 8 goals, KVK 5, Zulte Waregem 7 en Cercle zoals gezegd maar 3. Niet meteen verrassend: ze lieten allemaal hun topscorers vertrekken. Ok Selemani (KVK, 13), Gueye (KVO,12) en Matondo (9, Cercle) waren om diverse redenen niet houdbaar. Maar waarom Zinho Gano – vorig seizoen goed voor 13 goals – afgeserveerd is door Zulte Waregem, is een groot raadsel. “Gano zal niet meer spelen voor Essevee”, zei Leye. En onverantwoord, gezien de 13 ‘versterkingen’ en de ‘productiviteit’ van Essevee.