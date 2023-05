Het wonderjaar van Ignace

U herkent dat gevoel wel: de radio-dj knalt een loeier van een hit door de boxen. U bent nostalgisch, euforisch en zingt uit volle borst mee. Tot de radiostem zijn luisteraar die meest gehate quizvraag stelt: wie is de auteur van dit liedje? En dan begint het pijnigen van de hersenen. Gevloek. Het besef dat u helemaal niet zo’n grote muziekkenner bent als u uw omgeving soms zo graag doet geloven.

Helaas blijft dat Eureka-moment uit, zelfs nadat een of andere betweter met een nogal misplaatste voldaanheid het juiste antwoord geeft.

‘Het is Da Da Da van de Duitse band Trio’, zette een luisteraar op dinsdagavond Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo met haar mond vol tanden. ‘Hoe ik dat weet? Wel, mijn achternaam is óók Trio’.

Ho, maar zo is het gemakkelijk. Zo kan ik het ook. En ja, ik vroeg Google al of er geen Litouwse of Canadese groepjes bestaan met de naam ‘Steenhoudt’. Maar ook Google stond met de mond vol tanden.

Gelukkig ben ik (en u ook, beste lezer) sinds kort beter voorbereid op zulke schandelijke muziekvragen. Naast ‘Because of you’ van Eurosong-deelnemer Gustaph zoemde deze week ook de monsterhit ‘More than Sympathy’ van de Kortrijkse Deerlijknaar Ignace Baert (72) door mijn hersenpan.

Dat liedje is in 2023 namelijk 50 jaar oud en toch herkende ik het als 27-jarig broekventje nota bene meteen. Om die reden halen we hiernaast, samen met Ignace, herinneringen op aan die glorieperiode en dat wonderjaar 1973. Ignace mag dan wel nooit doorgebroken zijn in Frankrijk of de Verenigde Staten, in België en Nederland hoort zijn muziek tot het collectieve geheugen.

En u heeft geluk, want hij treedt nog op. Op 10 november staat hij op het Champagneweekend in Middelkerke. Normaal gezien zak ik zo laat op het jaar niet af naar de kust, maar voor één keer wil ik daar een uitzondering op maken. Tot dan, Ignace!