Sorry, Marc Van Ranst. Ik heb even gevloekt toen ik je deze week hoorde in mijn auto. Je opende het radionieuws alsof het 2021, of nog slechter: 2020, was. Op Graspop hadden metalfans staan headbangen in elkaars bubbel. En op minder dan anderhalve meter met de neuzen in dezelfde richting zwaaien: dat vindt het virus blijkbaar wel fijn…

En how zeg, Tim Declercq. Ik heb even gevloekt toen ik je deze week bovenaan onze website zag staan. ‘El tractor’ mocht naar huis tuffen. Geen blauwe beer aan de kop van het tourpeloton deze zomer. Geen symptomen, maar wel positief.

Ik moet toegeven dat ik corona al een heel klein beetje vergeten was. Of dat ik erg goed bleek in het negeren van covid-19. Maar het beestje is er dus nog… al moet ik meteen waarschuwen: hier volgt geen klaagzang over de pandemie van de eeuw.

We zitten écht in het rijk der vrijheid

Want knijp gerust nog even in je arm. We zijn er! We zitten écht in het rijk der vrijheid. Een jaar geleden waren we er nog over aan het dromen. Een leven zonder rare regels, een zomer zonder mottige mondmaskers. Het oude normaal is weer het nieuwe normaal…

En dat is goed nieuws, toch? Voor ons is de ‘normale’ zomer alvast een heel goeie reden om jullie krant ‘abnormaal’ zomers te maken. Negen weken lang zorgen we voor een extra vakantiegevoel – zelfs bij minder dan 20 graden. Spraakmakende interviews, luchtige reportages, zonnige rubriekjes, zalige zoektochten en extra puzzelplezier.

Sorry Marc Van Ranst en Tim Declercq, ik ga niet vloeken omdat de grote vakantie officieel begonnen is. Maar ik wens jullie en alle lezers een heel fijne zomer. Geniet ervan!





Reageren? bart.casteleyn@kw.be