Heet ijzer smeden

Aangezien het wereldnieuws was, hoef ik Karel Sabbe en zijn waanzinnige prestatie niet nog eens te expliqueren. De bebaarde, ultralopende en fysiek bovenmenselijke tandarts was hot na zijn finish in de Barkley Marathons. Hoe meer lussen hij wist af te werken, hoe groter de media-aandacht werd.

Waar ik stenen kersen van kreeg, was het zwakke speurwerk van collega’s. Plots werd Karel in de pers omschreven als ‘Gentenaar’. Waarschijnlijk botsten enkelen in hun zoektocht naar oudere artikels op het nieuws dat de skiberg in de Gentse Blaarmeersen naar hem werd vernoemd. Omdat hij de heuvel als training duizenden keren op en af holde.

Luiheid of tijdsdruk zorgden ervoor dat men hem in nieuwe stukken ook als Gentenaar introduceerde. Dat is zwak. De drogreden dat iemand linken aan een grote stad een breder publiek zou bereiken, is wellicht nog zwakker. Dat is willen kwetsen. Het is ook gewoon niet correct. En laat de nauwkeurigheid van dergelijke feitelijke zaken nu net iets zijn waar een journalist naar moet streven.

Als we iedereen die even in Gent blijft plakken omschrijven als Gentenaar, dan blijven er geen West-Vlamingen meer over

Recordman Sabbe groeide op in Waregem en woont sinds drie jaar in Anzegem. Daartussen verbleef hij even in de Arteveldestad, na zijn studies in Leuven. Als we iedereen die even in Gent blijft plakken omschrijven als Gentenaar, dan blijven er geen West-Vlamingen meer over. Maar ja, men moet het ijzer smeden als het heet is, dachten sommigen wellicht.

Dat dacht ook Anzegems gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout, die prompt de pers contacteerde om Karel tot ereburger te benoemen. Volgens insiders had Waregem de dag ervoor hetzelfde al op een serene manier aan de familie gevraagd. Sabbe staat nu voor een ongemakkelijke keuze, al kan het allebei.