Ze zijn halfweg, de heren en dames die onze dorpen besturen en onze steden leiden. In januari 2019 begonnen ze met goeie voornemens aan hun mandaat, in oktober 2024 mogen hun inwoners laten weten of ze die konden smaken. In het stemhokje wordt dan het ultieme rapport gemaakt van onze lokale besturen.

We zijn halfweg, een ideaal moment om te kijken hoe het zit met de plannen van onze burgemeesters en schepenen. Zijn ze aan het doen wat ze zeiden dat ze gingen doen? Wat gaat goed? Wat kan beter? En verdienen ze met hun goeie voornemens ook al goeie punten?

West-Vlaanderen telt 64 gemeenten, deze krant maakte 64 tussentijdse rapporten. Een ferm werk, mogen we hier wel zeggen. Maar het mag duidelijk zijn: wij willen onze rol onder de kerktoren blijven spelen. Onze reporters zijn er niet alleen om foto’s te nemen als er lintjes geknipt worden. We onthouden wat er beloofd is, we checken of ambities werkelijkheid worden en houden daarbij uiteraard rekening met alle omstandigheden.

Want ook dat mag duidelijk zijn: het was voor onze lokale politici een zware eerste helft. Een historische zelfs. Corona was voor niemand een cadeau, ook niet voor onze burgemeesters en schepenen. Ze moesten speelpleinen sluiten, inwoners in hun kot houden, uitleggen wat soms niet uitgelegd kon worden… en daarbovenop een vaccinatiecampagne laten slagen. Dat had geen enkele politicus begin 2019 op zijn verlanglijstje gezet.

Maar we durven hopen dat de tweede helft op dat vlak beterschap brengt. Dat het lokale leven niet meer in lockdown moet. Dat onze crisismanagers zich kunnen concentreren op de tactiek die ze drie jaar geleden uitgestippeld hebben. Bij het laatste fluitsignaal is het dan aan u om al dan niet applaus te geven…