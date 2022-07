De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Nick en Stefanie. Als ik die namen hoor, denk ik meteen aan twee mensen: Nick Ver Eecke en zijn vrouw Stefanie. Na hun gouden jaren in De Keet gooiden ze het over een andere boeg en baatten ze Hotel El Parador uit. Nick en Stefanie houden van variatie, want ze stopten in december met El Parador. Het bloed kruipt duidelijk waar het niet gaan kan, want opnieuw kozen ze voor hun passie: de horeca. Hun nieuwe project heet La Camionnette en dat mag je letterlijk nemen.

La Camionnette is een foodtruck en daarmee zijn Nick en Stefanie helemaal mee met hun tijd. Mobiele foodtrucks doen het geweldig goed, van festivals tot, bijvoorbeeld, de Tieltse Feesten, die op het moment dat u dit leest aan hun eerste dag toe zijn.

Fiebie of Pief – mijn generatie zal meteen weten over wie ik het heb

Er is geen café in Tielt waaraan ik mooiere herinneringen heb dan De Keet. De kranten als behangpapier. De boomstronk waarop je kon ‘hameren’. De vensterbank waarop je krap naast mekaar ging zitten als het café overvol zat. De allermooiste herinnering is deze: ik leerde er mijn eerste grote liefde kennen. We geraakten aan de praat aan de toog en acht jaar lang zou De Keet ons stamcafé zijn. Op vrijdag gingen we er vaak tot in de vroege uurtjes uit; op zondag dronken we een koffie voor mijn lief naar zijn kot in Brussel vertrok.

Ik leerde er veel vrienden kennen van wie sommigen dat vandaag nog zijn. Terugdenkend moet ik glimlachen aan de bijnamen die vaak aan mannen werd gegeven: Fiebie of Pief – mensen van mijn generatie zullen meteen weten over wie ik het heb.

Toen Nick en Stefanie stopten met De Keet ben ik er niet vaak meer geweest. Zij waren voor mij het café. Het werd een paar keer overgenomen en is altijd goed blijven draaien. De Keet is zo’n café waarvan ik me niet kan voorstellen dat het ooit uit Tielt zou verdwijnen. De Keet is erfgoed. Ik wens Nick en Stefanie veel succes met La Camionnette!