Geen hoera meer, de titel is voor Club Brugge nu echt wel van moeten

Van 1996 was het geleden, de dubbel. Dat was de tweede, de eerste dateerde al van 1977, onder de legendarische Ernst Happel. En daarom snakte Club na die eerste titel midden 2020 zo naar een derde. Wat was Philippe Clement graag de nieuwe Happel geworden. Het moest de kers op de taart zijn van Clubs superioriteit, in maart landskampioen gespeeld in de na 29 speeldagen afgebroken competitie met 15 punten voorsprong op… AA Gent. Edoch…: bekerfinale op 1 augustus 2020 tegen het Antwerp van ex-coach Ivan Leko: een droge 0-1, een zware dreun.

Vorig seizoen werd Club opnieuw kampioen, maar weer zat er geen dubbel in – uitgeschakeld in de kwartfinale door Standard. Dan maar in 2022, inmiddels al 26 jaar later. De titel is hoegenaamd nog niet binnen, al kreeg het geloof na de 4-1 tegen Antwerp van vorige zondag een ferme boost. De nieuwkomers zetten hun stempel, coach Alfred Schreuder vond stilaan zijn ideale veldbezetting. “Totaalvoetbal”, klonk al, “met z’n allen aangevallen en verdedigen”, Schreuder was heel content.

Vanhaezebrouck verwonderde zich meteen over zoveel “hoera”. Tuttut, Club zette best kampioenenvoetbal neer, richting een derde titel in mei 2022. Dat moest dan de kers op de taart zijn na de bekerfinale in het weekend van 16-17 april. Daarvoor moest Club dan wel woensdag eerst nog voorbij Gent, na de hold-up van Club in de heenmatch vier zeges op rij.

De vlag met Ernst Happel was om 22 uur al verdwenen

Neen dus. Een bijzonder pijnlijke 0-3. Hoera voor Hein Vanhaezebrouck… Een even koude douche als de bekerfinale van 2020. Na de niet eens ondermaatse eerste helft – samen aangevallen, samen verdedigd stond het al droog 0-2. Een snelle treffer van Odjidja, alweer een mistasten van Mignolet en een stevig AA Gent. Zoveel steviger dan Antwerp vorige zondag. Na de rust voltrok zich het drama helemaal. Eerst een tweede geel voor Odoi – grossier in geel – en meteen een derde om de oren.

Een drama, écht. Ook omdat Club nu al voor de derde keer dit seizoen werd geschoren door de aartsvijand uit Gent. Maar vooral: geen bekerfinale, geen dubbel, na het mislopen van de groepsfase in de Champions League ligt al de tweede doelstelling van het seizoen aan duigen.

Na Preud’homme, Leko en Clement slaagt dus ook Schreuder er niet in die zo begeerde dubbel te pakken. De grote vlag met de beeltenis van Ernst Happel in de tribune was woensdag om 22 uur al lang weg. Wat nog rest is de titelrace. De landskampioen was woensdag niet alle goeds van zondag kwijt, maar nu is de titel, derde doel, meer dan ooit van moeten. Of het seizoen is echt wel mislukt.

Reageren? frank.buyse@kw.be