Gebrul in Alcatraz

In deze periode van het jaar moet je al een komkommer zijn om niet uit te kijken naar het Kortrijkse metalfestival Alcatraz. In 2023 viert het festival zijn 15-jarig jubileum, al zet het dat niet echt in de verf.

Dat is tekenend voor de mediaschuwe organisatoren, die de communicatie graag aan woordvoerder Bernard De Riemacker laten. Zelf concentreren ze zich liever op de uitbouw van het muziekfeest op de terreinen van de Lange Munte in Kortrijk. Ook dit jaar is er weer een line-up om ‘U’ tegen te zeggen.

Naast metal-grootheden als Powerwolf en The Exploited heeft de organisatie weer een verrassing uit de hoge hoed getoverd: de Kortrijkse postpunk- en newwaveband Definitivos mag het festival op donderdag 10 augustus aftrappen. Het iconische viertal liet verstaan enorm uit te kijken naar hun allereerste optreden op Alcatraz, en hintten op een surprise-act van iets of iemand ‘oer-Kortrijks’.

Zelf was ik daar zéér graag bij geweest, maar zoals zoveel andere Kortrijkzanen ben ik ook dit jaar weer veel te laat in gang geschoten: voor mij dus geen Definitivos-concert in de Bad Godesberglaan, helaas.

Short-cut

De driedaagse na die naar alle waarschijnlijkheid weergaloze opener wordt vast ook weer oorverdovend goed. Letterlijk dan, want sommige wilde ‘screams’ en andere ‘grunt-sounds’ boren zelfs tot in de op rust beluste oren van de erg afgelegen wonende Kooigemnaar.

Zo’n 108 bands, met een negentien tal van eigen bodem, sieren dit jaar de affiche. Nieuw dit jaar is de Rock Room VIP bar, met ook nog de herintrede van de verkorte doorgang naar de camping. Die laatste wijziging komt regelrecht uit de enquête die Alcatraz onder metalfans verspreidde. Een nieuwigheid waar de 6.000 kampeerders alleszins met luid goedkeurend gebrul op zullen reageren. Hoort u ze ook al?