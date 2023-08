Een Kortrijks plasprobleem domineerde de nationale nieuwsbulletins

Deze week domineerde een plasprobleem de nationale nieuwsbulletins. Oorzaak van de hectiek: het verjaardagsfeestje van titelvoerend burgemeester van Kortrijk en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (50).

U kent zo’n privéfeestjes wel. De muziek staat hard, u drinkt en danst. U blijft drinken en dansen tot laat op de avond, en zelfs als uw zicht troebel wordt en uw benen pijn gaan doen, stoomt u door. En dan gaat u natuurlijk… tegen een lege combi van de lokale politie aan urineren.

Of dat is tenminste wat drie ‘foute vrienden’ van de minister – het spreekwoord ‘pissen gaat voor dansen’ duidelijk in het achterhoofd – die nacht blijkbaar een goed idee vonden.

Gevolg: het parket start een onderzoek naar de drie voor smaad aan de politie en het Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel staat op zijn achterste poten en vraagt (alweer) om het ontslag van Van Quickenborne. Of hoe de minister van Justitie ruim een week na datum opnieuw met een flinke verjaardagskater wakker wordt.

Stationstoilet

Hoewel het urineschandaal van de minister in Kortrijk wel wat weerklank kreeg, leek een ander plasprobleem verbazingwekkend genoeg met de meeste aandacht te gaan lopen.

Frank Vierstraete, toevallig lid van de lokale partij van Van Quickenborne, bekritiseerde de beperkte openingsuren van het stationstoilet. Dat is sinds de zomervakantie enkel nog open van 6.30 tot 9.30 uur en van 15.30 tot 18.30 uur.

“Alleen in het Kortrijkse station is het voor de reizigers k*kken op afspraak”, uit hij zijn ongenoegen in deze krant. De NMBS schermt met het feit dat het openbaar toilet soms gevandaliseerd wordt en dat de wc’s daarom enkel opengaan als er een toiletdame aanwezig is, maar die argumentatie is toch eerder flauw te noemen.

Een gestrande reiziger moet in een station naar het toilet kunnen, of het nu 8.30 uur ‘s ochtends of 21 uur ‘s avonds is. Wat ik me plots afvraag… Zou minister Van Quickenborne straks ook een openbaar toilet in de nabijheid van zijn huis laten installeren? Dan is er tenminste al één plasprobleem opgelost.