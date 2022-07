De zon zien zakken

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Twee jaar geleden maakte ik met mijn beste vriend Frederik een rondreis door Toscane. Een jaar later verkenden we Sicilië. Doorheen het jaar doen we ook altijd een drietal citytrips, en voor 2020 stonden New York, Oslo en Zweden op het programma. Maar toen kwam corona en werd alles anders. Nu reizen wél weer kan, hebben mijn kameraad en ik ervoor gekozen om dit jaar toch dicht bij huis te blijven.

We nemen elk twee weken vakantie. De eerste week hebben we een paar uitstappen in eigen land gepland, met iets eenvoudigs als ’s avonds naar Oostende gaan en de zon daar zien zakken in de zee. Het klinkt simpel, maar schoonheid zit ‘m altijd in de meest simpele dingen. De tweede week gaan we vijf dagen naar het Nederlandse Maastricht. We zullen stad en omgeving verkennen te voet en met de fiets.

Ja, ik hou van verre bestemmingen. Ja, ik hou van vreemde talen horen terwijl ik een stad verken. Ja, ik hou van andere kost eten dan ik thuis gewoon ben. Maar dat hoeft allemaal niet per se om te kunnen ontspannen. Op het programma van mijn eerste week vakantie staat ook ‘kleerkast opruimen’. Daar zal ik ook van genieten, omdat ik uit ervaring weet dat een schoon huis ook een schone, heldere geest betekent, en ik daardoor, eenmaal weer aan het werk, beter aan mijn nieuwe roman zal kunnen werken.

En toegegeven: corona houdt mijn vriend en ik toch wat tegen om verdere oorden op te zoeken. Wat als we vlak voor vertrek ziek worden? Corona is namelijk niet weg, wel integendeel. Wat als we op onze reisbestemming ziek worden, in quarantaine moeten en onze hele vakantie in het water zien vallen? Ziek worden in Maastricht kan ook, maar dan staan we tenminste met de auto snel weer thuis. Hoe dan ook, ik wens u een zalige vakantie, ver of dichtbij, en zie u heel graag terug op 5 augustus!