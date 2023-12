De perfecte aanloop

Begin 2020 hadden we op onze redactie niet alleen goeie voornemens, maar ook wat twijfels. We wilden graag starten met een nieuwe rubriek: Warm West-Vlaanderen. Een vaste afspraak in deze krant, met mensen die goed doen voor andere mensen, met West-Vlaamse goeie doelen ook. Een mooi en verbindend idee, maar we vroegen ons ook af: is onze provincie wel ‘warm’ genoeg? Zou het lukken om élke week van het jaar iets of iemand te vinden om over te schrijven?

Na 205 weken kennen we het antwoord… Natuurlijk wel! We zouden zelfs élke dag een hele krant kunnen vullen met warme West-Vlamingen. De editie van vandaag is daar een bewijs van. In deze KW alleen al vind je een paar honderd van die mooie mensen. Want ja, het is weer die tijd van het jaar…

Wij zoeken voor het 16de jaar op rij dé Krak van jouw stad of gemeente. We nomineerden 330 West-Vlamingen die dit jaar iets bijzonders presteerden: veel mensen die leven brachten onder de kerktoren, maar vooral ook heel veel mannen en vrouwen die zich vrijwillig ingezet hebben om een ander te helpen. Wie er uiteindelijk ook het meeste stemmen verzamelt: ze verdienen allen onze complimenten. Chapeau allemaal!

De start van onze Krak-campagne is onbedoeld ook een perfecte aanloop naar De Warmste Week. Vanaf maandag wordt Brugge de heetste plek van Vlaanderen. Een week lang zamelen we er met zijn allen geld in voor een bijzonder mooie reden: dat kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien. En dat dit nodig is, lees je jammer genoeg óók in deze krant. Eén op de acht jongens en meisjes leven hier in kansarmoede… Oei, inderdaad.

Dus… steun een actie en toon hoe warm wij zijn. Dikke merci!