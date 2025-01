De pensioenen

De saga of noem het soap rond onze pensioenen duurt voort. Of het een thriller wordt, weten we misschien binnenkort, al betwijfel ik dat. Ik zie het veel eerder als een kroniek van een aangekondigde dood.

Wie (ook maar iets van) een economische opleiding heeft genoten, wist al decennialang dat dit zwaard van Damocles boven ons hoofd hing. Een eenvoudige vaststelling: het kan toch niet dat je langer op pensioen bent dan je hebt gewerkt? Het pensioen is indertijd niet zo geconcipieerd geweest, maar alle voorgaande regeringen hebben deze hete aardappel steeds voor zich uitgeschoven. Met als gevolg dat sommige werkende klassen straks meer dan een boterham minder zullen moeten eten. Iedereen weet dat het gegarandeerd miserie oplevert als je spelregels verandert, terwijl je ‘in the game’ zit.

“Deze hete aardappel werd steeds vooruitgeschoven”

Dat hebben de beleidsmakers maandag kunnen vaststellen toen meer dan 30.000 betogers in de straten van Brussel op een volwassen manier hun ongenoegen kwamen uiten over de pensioenplannen die op de Arizona-tafel liggen. Ik ben de mensen die naar onze hoofdstad trokken dankbaar dat ze dit aangekaart hebben. Als er met dit stevig signaal van het volk geen rekening wordt gehouden, dan vrees ik dat er bij een volgende verkiezing nog extremer zal gestemd worden. Welke baat hebben we bij een democratie als de verkozenen des volks niet meer naar hun onderdanen luisteren? Bedankt betogers, hopelijk kunnen jullie het tij doen keren!