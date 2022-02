De Mol start op zondag 20 maart! Maar wie is die man?

Jullie mollenvanger is in zijn nopjes, want ik heb fantastisch nieuws voor alle fans van ‘De Mol’. Op zondag 20 maart gaat het tiende seizoen van start. De trailer, die deze voormiddag op ons werd losgelaten, laat al meteen het allerbeste vermoeden. Op het einde van het filmpje maken we tevens kennis met een mysterieus figuur. Staan we nu al oog in oog met… de Mol? Of is er meer aan de hand?

Wat moeten we met dat beeld van die mysterieuze jongeman die voorovergebogen aan het uiteinde van een lange tafel zit. Dit weet hij ons te vertellen: “Ik ben de Mol en dit is het tiende avontuur. Dat moeten we toch vieren? Mijn voorgangers logen en bedrogen in de schaduw van het spel. Deze tiende keer is het aan mij en mag je me opnieuw zoeken. Maar zal je me ook vinden?”

Heel veel vragen

De verrassing komt evenwel helemaal op het einde wanneer onze vlotte verteller, ons Molletje (?), opeens recht in de camera kijkt en we zijn gelaat duidelijk te zien krijgen. Wie is deze onbekende kerel met zijn felle ogen die ons indringend aankijken? Is hij één van de kandidaten en komen er nog 9 dergelijke filmpjes? Of betekent de jubileumeditie meteen ook een ander concept, met een nieuw element in het spel?

Voortaan kennen we al van bij de start de saboteur van de groep? Of mogen we ons nog aan een twist verwachten? Heel veel vragen dus, de toekomst zal het ons leren. Het belooft nu al een onvergetelijke jubileumeditie te worden, zeker kijk en dus!

Finale op 8 mei

Wat hebben we vandaag nog allemaal geleerd? De eerste aflevering komt dus op de buis op zondag 20 maart, maar al een week eerder, op 13 maart, kunnen we kennismaken met alle kandidaten tijdens de eerste aflevering van Café De Mol. Elodie en Gilles maakten plaats voor een nieuwe gastheer, namelijk Dennis Xhaët.

En niet dat ik wil vooruitlopen op de feiten, maar de datum van de finale staat ook al vast: zondag 8 mei. De ontmaskering van de saboteur zul je trouwens kunnen meebeleven op groot scherm in Paleis 12 te Brussel.

De locatie voor het nieuwe seizoen zijn, zoals eerder al vermeld, zijn de Canarische Eilanden. Het aftellen kan opnieuw beginnen.

Hasta la Vista, baby.

Tot ‘Ollemolle Mol’.

Mollengroetjes,

Marc Denys