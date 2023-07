De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks een inkijk in haar leven.

Waarover zou ik anders schrijven dan over de Tieltse Feesten nu die hét evenement van het voorbije weekend waren? Zelf heb ik er een haat-liefdeverhouding mee. Nou ja, ‘haat’ is een groot woord – ik hou er niet van sinds ik in het ‘epicentrum’ woon. Bij dat woord, epicentrum, denkt u waarschijnlijk aan een aardbeving; wel, dat veroorzaken ze ook in mijn appartement. Het geroezemoes van de braderie word je gewoon, maar ’s avonds is dat wel anders: dan beginnen de optredens, en vooral van die in de Dreef heb ik veel geluidshinder. Maar kijk, als je in het centrum van onze stad woont, weet je dat dat erbij hoort, dus klagen zou belachelijk zijn.

Vroeger waren de Tieltse Feesten helemaal anders dan vandaag. Met vroeger bedoel ik: toen ik nog jong was. U lacht, en u heeft gelijk, want ik ben nog maar 42. Maar ik verwijs naar de tijd toen mijn vrienden nog geen kinderen hadden en uitgaan tot een gat in de nacht geen probleem was. Ik herinner me een avond in de Cirque. We bestelden, u kent het wel, ‘nog eentje’, en plots hoorde ik de vogels fluiten. De laatste tooghangers gingen naar buiten met de woorden: ‘Straks koffiekoeken halen in de Java, om de kater die gaat komen minder zwaar te maken.’ Inderdaad, zo laat was het al.

Afgelopen weekend heb ik iets gedaan waarvan ik nooit gedacht had het te doen: ik ben naar het optreden van een schlagerzanger geweest. Jawel: Bart Kaëll. Ik ging er niet doelbewust naartoe, maar stond met vrienden op de markt van wie de kinderen naar Pommelien waren geweest, en Bart Kaëll was de volgende naam op de affiche. Hij was nog geen half uur begonnen of we stonden luid mee te zingen. Het waren tenslotte nummers uit ‘onze tijd’. Ik eindig deze column met een beeld waar ik nu nog van geniet: op de grond zitten met een hele bende en luidkeels de ‘Marie-Louise’ zingen, van voren naar achteren en van links naar rechts.