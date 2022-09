De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Mooi nieuws voor de oudere bevolking in Tielt: na 33 jaar heeft het Tieltse dagverzorgingscentrum een vaste stek gevonden. Afgelopen woensdag werd ‘De Living’ in de Deken Darraslaan officieel geopend. Dankzij de nieuwbouw, die ook nog 16 assistentiewoningen omvat, kan de capaciteit van het dagverzorgingscentrum opgetrokken worden naar 40 senioren.

Mensen willen vandaag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en terecht. Als dat toch niet meer ten volle lukt, bieden de assistentiewoningen – en er zullen er nog meer komen – een prachtig alternatief. Vergelijk het met kleine appartementen waar je perfect met je partner kunt intrekken. Om de huiselijke sfeer te benadrukken, werd de nieuwbouw ‘De Living’ genoemd.

“Aan hun aftakeling en dood kan ik amper denken zonder het droog te houden”

Voel je je eenzaam in je flat, dan is er beneden een gemeenschappelijke ruimte die inderdaad aan een living doet denken en waar je met anderen kunt praten of je eigen hobby uitoefenen. Het hoeft niet te verwonderen dat op de wachtlijst nu al 125 mensen staan. Alleen ben je nooit. Je kunt ook thuis blijven wonen en elke dag in De Living gezelschap opzoeken. Prachtig, toch?

Mijn ouders gingen ook kijken en kwamen tevreden terug: ook zij overwegen om zich in te schrijven op de lijst. Ik moet toegeven dat mijn maag ineenkromp toen ze het zeiden: mijn ouders zijn nog erg vitaal en gezond en leggen met de fiets meer kilometers af dan ik. ‘Ja, Ann, nu zijn we nog gezond,’ aldus mijn moeder, ‘maar op vier, vijf jaar kan er veel veranderen.’

Dat is waar, maar toch doet het me pijn om mijn ouders te zien veranderen. Aan hun aftakeling en dood kan ik amper denken zonder het droog te houden. Maar kijk: De Living biedt me troost. Als ze daar de laatste jaren van hun leven kunnen doorbrengen, zal dat een pak van mijn hart zijn. Dus: dank u, Tielt!