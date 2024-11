De les van Mignolet: “Als je dit allemaal niet weet, let je beter op met je opinies”

Het stemt tot nadenken, wat Simon Mignolet in ons interview vertelt. Dat voetbal van iedereen is, waardoor ook iedereen zich geroepen voelt een oordeel te geven. Akkoord? Afgelopen dagen ook op het werk, op de trein of in ’t café jouw mening gegeven over Domenico Tedesco? Wég ermee…? Dat zal wel de grote meerderheid zijn geweest.

Want, klinkt dan luid op de trein: het staat in de gazet! Het is van 2009 geleden dat ‘we’ meer dan zes wedstrijden op een kalenderjaar verloren! En, niet alleen in het Brugse en in West-Vlaanderen: dat hij nu nóg, zonder De Bruyne, Tielemans en De Ketelaere Hans Vanaken niet hoeft..?!

Dan kan er toch maar één conclusie zijn, toch? Dat ‘we’ Tedesco nooit aan het werk zagen tijdens zijn trainingen, laat staan tijdens zijn tactische uiteenzettingen is van geen tel: de resultaten, meneer! En dan wordt daar snel nog bij geroepen: ingrijpen, Vincent Mannaert! Want de vroegere CEO van Club Brugge is vanaf 1 december de nieuwe Sports Director van de voetbalbond. Zou hij al even bekeken hebben wat het ontslag van Tedesco de bond zal kosten? En zou hij al even gesnuffeld hebben of hij het telefoonnummer van Hein Vanhaezebrouck heeft bijgehouden?

Mannaert en Hein Vanhaezebrouck: zo komen we weer bij Club Brugge en Simon Mignolet.

“Niet zoals tegen Mechelen, Genk, Westerlo, Dender, Beerschot, godverdomme! Wat kan een leider meer doen?”

Want dat probeert de doelman uit te leggen, en van een voetballer die drie afleveringen van de Slimste Mens ter Wereld overleefde, neem je iets aan. Summier: Hein Vanhaezebrouck die als analist de telkens terugkerende terugval van Club wijt aan een gebrek aan leiderschap van de ervaren sterkhouders Mignolet, Mechele en Vanaken, heeft volgens de doelman van Club dat recht niet. Zijn argument: de ex-coach van Gent weet niet wat er zich afspeelt binnen de muren van blauw-zwart. Ziet misschien niet hoe Big Si de hele week inpraat op zijn ploegmaats: ‘Een. Wedstrijd. Duurt. 90 Minuten!!!’ Hoe hij op gepaste tijd binnenspringt in het bureau van coach Nicky Hayen om er zijn mening te geven over het ‘mentaliteitsprobleem’ van hun ploeg. En wat er aan gedaan kan worden. En hoe hij zaterdag in het spelerskringetje voor de aftrap tegen STVV zijn ploegmaats nog eens keihard zal toebrullen: Niet zoals tegen Mechelen, Genk, Westerlo, Dender, Beerschot, godverdomme! Wat kan een leider meer doen? De les van Mignolet: als je dat allemaal niet weet, kijk je beter uit met al die opinies. Al ben je een ex-topcoach.

Weet je wat hier grappig aan is? Dat HVH pas een topcoach werd na de rapporten van de geheime spionnen op zijn trainingen: Michel Louwagie wilde namens AA Gent eerst precies weten hoe Heintje te werk ging, zonder zich te baseren op opinies of puur op resultaten.