De koperen stad

Kortrijk is populair bij de jongvolwassene. Op één jaar tijd is het aantal twintigers dat in Kortrijk een woning kocht, met negen procent gestegen.

Centrumsteden als Antwerpen (31, 2%) en Gent (28, 8%) zijn niet in staat om in de buurt te blijven van de Kortrijkse groeicurve (van 32,7% in 2021 naar 41,7% in 2022).

Een logische evolutie. Kortrijk is op dit moment een van de meest betaalbare centrumsteden van Vlaanderen. Zeker in vergelijking met Gent, dat al decennia de hoofdstad van de weegschaal genoemd mag worden. Haast elke student die er ooit op kot heeft gezeten, heeft overwogen er na zijn opleiding te blijven wonen. Jongeren vergelijken Gent met Aalst, Brugge, Kortrijk of Leuven, en zien romantiek, bruisende activiteit, met kasseien geplaveide stadwegels en een oneindig lijkend aanbod aan restaurants en cafés.

Voor jonge West- Vlamingen is Kortrijk nu een volwaardige optie geworden

Alleen botst die droom snel met de harde, dure realiteit. Wie in centrum Gent wil kopen, heeft een groot budget nodig, iets wat de gemiddelde starter niet heeft.

Gent-effect

Zeker voor de jonge West-Vlaming is Kortrijk, waar de stadsvernieuwingsprojecten als paddenstoelen uit de Leie springen, een volwaardige optie geworden. Zelf studeerde ik in 2020 af in Gent. Van mijn vrienden was er slechts eentje die er bleef wonen. Enkele plattelandsjongens keerden terug naar de kerktoren of verhuisden naar Brussel. Een aanzienlijke groep koos evenwel voor Kortrijk, voor de meesten nochtans niet de stad waar ze opgroeiden.

De stad speelt gretig in op zijn populariteit. Tegen 2040 wil Kortrijk zo minstens 6.500 extra woongelegenheden vergunnen. De stad hoopt op een Gent-effect. Het maakt de sterk aangroeiende studentenpopulatie het hof door hen uitzicht te geven op een groot woningaanbod, de kans op een job in de regio en voldoende sociale en culturele evenementen.

De kans dat studenten in onze ‘koperen stad’ zullen blijven plakken, wordt met de dag groter.